Menopoz sonrası kanamalara dikkat. Uzmanından hayat kurtaran öneriler

Editör: Naim Arıoğlu

Kadın Hastalıkları ve Doğum Uzmanı Dr. Mehmet Dolanbay, menopoz sonrası gelişebilecek kanamaların rahim kanserinin bir belirtisi olabileceğini belirterek, “Erken tanı konulursa jinekolojik kanserlerin tedaviye çok iyi yanıt verdiği unutulmamalı” dedi.

Kadın Hastalıkları ve Doğum Uzmanı Dr. Mehmet Dolanbay, kadınlarda en sık görülen 10 kanserden 3’ünün jinekolojik kanserler olduğunu ve bunların da rahim, rahim ağzı ve yumurtalık kanseri olduğunu söyledi.

Jinekolojik kanserler denildiğinde kadın genital sisteminden kaynaklanan tüm kanserleri içerisine aldığını belirten Dr. Dolanbay “Kadınlarda en sık görülen 10 kanserden 3’ü jinekolojik kanserdir. Bunlar yumurtalık, rahim ve rahim ağzı kanserleridir. Jinekolojik kanserlerin en önemli özelliği erken tanı alındığında tedaviye çok iyi cevap vermesi ve yaşam sürelerinin çok iyi olmasıdır. Burada en önemli nokta erken tanının konulabilmesidir. Bu nedenle hastaların rutin kontrolleri ve bizim yapacağımız muayeneler önem arz ediyor” dedi.

MENOPOZ NEDİR?

Menopoz; bir kadının 12 ay boyunca patolojik ve fizyolojik herhangi bir neden olmaksızın adet görmemesi ve adet kanamalarını kesilmesi olarak tanımlanmaktadır. Hipoöstrojenemi ve yüksek folikül uyarıcı hormon (FSH) konsantrasyonları ile sonuçlanan tam veya tama yakın yumurtalık folikülleri tükenmesinin bir yansımasıdır.

Menopoz aslında bir dönem değil, son adet kanamasıdır. Dönem olarak değerlendirdiğimizde doğru terim “klimakterium”dur. Bu dönemde menopoz öncesi (premenopoz), menopoz ve menopoz sonrası (postmenopoz) şeklinde üç ana dönem vardır.