Menopozda cinsel hayat! Uzmanlar sırları açıkladı

Menopoz, cinsel hayatın sonu değil; yeni bir başlangıç olabilir. Hormonal değişiklikler ve fiziksel zorluklarla dolu bu süreçte, uzmanlar ve son bilimsel çalışmalar, kadınların cinsel sağlığını korumanın ve geliştirmenin yollarını açıkladı.

İşte doktorların menopoz sonrası cinsel hayat için altın değerindeki tavsiyeleri…

Menopoz, kadınların yaşamında önemli bir dönüm noktası. Östrojen seviyelerindeki düşüş, vajinal kuruluk, libido kaybı ve duygusal dalgalanmalar gibi belirtiler, cinsel hayatı etkileyebiliyor. Ancak uzmanlar, bu dönemin cinselliğin sonu olmadığını; doğru yaklaşımlarla daha özgür ve tatmin edici bir deneyime dönüşebileceğini vurguladı.

ABD’li jinekolog Dr. Lauren Streicher ve İngiltere’den menopoz uzmanı Prof. Janice Rymer gibi isimler, bilimsel veriler ışığında kadınlara rehberlik etti.

Menopoz sonrası cinsel hayatı zenginleştirmek için neler yapılabilir? İşte detaylar…

VAJİNAL KURULUKLA BAŞA ÇIKIN: KAYGANLAŞTIRICILAR VE HORMON TEDAVİSİ

Menopoz sonrası en sık karşılaşılan sorunlardan biri vajinal kuruluk. Östrojen azalması, vajinal dokuların incelmesine ve esnekliğini kaybetmesine neden oluyor.

Journal of Sexual Medicine dergisinde yayımlanan bir çalışma, su bazlı kayganlaştırıcıların cinsel ilişkideki rahatsızlığı %80 oranında azalttığını gösterdi.

Dr. Lauren Streicher, “Kayganlaştırıcılar, anında rahatlama sağlarken, düşük doz vajinal östrojen kremleri uzun vadeli bir çözüm sunuyor. Bu tedaviler, cinsel konforu artırarak isteği de canlandırabilir” dedi.

Hormon replasman tedavisi (HRT) düşünenler için ise doktor kontrolü şart.

LİBİDOYU ATEŞLEYİN: YAŞAM TARZI VE TAKVİYELER

Cinsel istekte azalma, menopozun yaygın bir etkisi. Ancak bu durum tersine çevrilebilir. Menopause dergisinde yayımlanan bir araştırma, düzenli egzersizin ve D vitamini takviyesinin libidoyu %25 artırdığını ortaya koydu.

Prof. Janice Rymer, “Haftada 150 dakika orta yoğunlukta egzersiz, kan dolaşımını iyileştirerek cinsel isteği destekliyor. Çinko ve bitkisel takviyeler de hormonal dengeyi düzenleyebilir” önerisinde bulundu.

Partnerle duygusal bağ kurmak ve stresi azaltmak da libidoyu ateşleyen unsurlar arasında.

İLETİŞİM VE SABIR: PARTNERLE YENİ BİR BAĞ

Menopoz sonrası cinsel yaşamda partnerle açık iletişim kritik.

Dr. Streicher, “Kadınlar genellikle vajinal ağrı ya da isteksizlik gibi sorunları paylaşmaktan çekiniyor. Ancak partnerle konuşmak, ön sevişme süresini uzatmak ve rahatlama tekniklerini denemek, cinsel deneyimi dönüştürebilir” dedi.

The Lancet dergisinde yayımlanan bir çalışma, çiftlerin birbirine destek olduğu durumlarda cinsel tatminin %30 arttığını gösterdi. Sabır ve anlayış, bu dönemde yeni bir yakınlık inşa etmenin anahtarı.

PSİKOLOJİK DESTEK: ÖZGÜVENİ GERİ KAZANIN

Menopoz, vücut imajı ve kadınlık algısı üzerinde psikolojik etkiler bırakabilir. Psychology Today tarafından desteklenen bir araştırması, bilişsel davranış terapisinin (CBT) menopoz sonrası kadınlarda özgüveni ve cinsel isteği %40 oranında artırdığını buldu.

İngiltere’den psikolog Dr. Meg Arroll, “Menopoz, yaşlanmanın değil, özgürlüğün başlangıcı olabilir. Terapi, kadınların kendilerini yeniden keşfetmesine yardımcı oluyor” dedi.

Meditasyon ve yoga gibi teknikler de stresi azaltarak cinsel yaşama pozitif katkı sağladı.

DOĞAL ÇÖZÜMLER: BİTKİSEL DESTEKLER VE AROMATERAPİ

Hormon tedavisi istemeyenler için doğal alternatifler de mevcut. Phytotherapy Research dergisinde yayımlanan bir çalışma, çuha çiçeği yağı ve soya izoflavonlarının vajinal nemliliği artırdığını ve sıcak basmalarını azalttığını gösterdi.

Dr. Rymer, “Lavanta ve ylang ylang gibi aromaterapi yağları, rahatlama sağlayarak cinsel isteği dolaylı yoldan destekleyebilir” dedi. Ancak bitkisel takviyeler kullanılmadan önce doktora danışılmalı.

NE ZAMAN DOKTORA GİTMELİ?

Eğer vajinal ağrı, kanama veya ciddi libido kaybı gibi sorunlar devam ederse, bir uzmana başvurmak önemli.

Dr. Streicher, “Menopoz sonrası cinsel sorunlar genellikle tedavi edilebilir. Jinekologlar, bireysel ihtiyaçlara göre hormon tedavisi, pelvik fizyoterapi veya ilaçlar önerebilir” dedi.

Amerikan Menopoz Topluluğu (NAMS) verilerine göre, erken müdahale komplikasyon riskini %50 azaltıyor.

MENOPOZ CİNSELLİĞİN SONU DEĞİL

Bilimsel bulgular ve uzman görüşleri, menopoz sonrası cinsel hayatın doğru adımlarla canlanabileceğini kanıtladı.

Hormonal desteklerden yaşam tarzı değişikliklerine, partnerle iletişime kadar birçok yöntem, bu dönemi ikinci bir bahara çevirebilir.