Menopozlu kadınların mutlaka kullanması gereken bitki ortaya çıktı

Siyah yılan kökü bitkisinin menopozlu kadınların mutlaka kullanması gereken bitki olduğu bildirildi.

KAYNAK: Haber Merkezi
Menopozlu kadınların mutlaka kullanması gereken bitki ortaya çıktı

Editör: Ali Öncü

Korkulan hastalıklara karşı doğal besinler tercih ediliyor. Özellikle de tercih edilenler arasında şifalı bitkiler dikkat çekiyor.

Siyah yılan kökü bitkisinin menopozlu kadınların mutlaka kullanması gereken bitki olduğu ortaya çıktı.

Siyah yılan kökü bitkisi özellikle menopozlu kadınların kullanması gereken bir bitki olduğu biliniyor.

Siyah yılan kökü bitkisi sinirlerin gevşemesine yardımcı olacağı ve sakinlik verdiği bildirildi.

Ayrıca siyah yılan kökü bitkisi adet döneminde oluşan ağrı ve kramplara da iyi gelmektedir.

SİYAH YILAN KÖKÜ BİTKİSİ NEDİR?

Siyah yılan kökü (Cimicifuga racemosa), Actaea racemosa olarak da bilinir, Ranunculaceae familyasından Kuzey Amerika'nın bir yerli bitkisidir.

Bu bitkinin kökleri ve kök gövdeleri, tıpta menopoz semptomlarının ve aybaşı düzensizliklerinin tedavisinde yaygın olarak kullanılmaktadır.

SİYAH YILAN KÖKÜ BİTKİSİ NELERE İYİ GELİR?

Kadın sağlığı konusunda etkili bir bitki olduğu bilinse de siyah yılan kökü baş ağrılarına, kas ağrısı ve spazmlara da iyi gelmektedir. Bu ağrı kesici özellikleri yanı sıra anti inflamatuvar etki de gösterir. Bu nedenle artrit tedavisinde hastanın ağrısını azaltıcı olarak kullanılabilir.

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