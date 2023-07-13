Menzil şeyhinin cenazesi çakarlı ve tepe lambalı araçlarla götürüldü

Bir Gün gazetesi'nin haberine göre; Menzil Cemaati’nin lideri olan ve cemaat mensuplarının “Gavs” olarak nitelendirdiği Abdulbaki Erol öldü.
Cemaat mensuplarının “Gavs” olarak nitelendirdiği Menzil Cemaati lideri Abdülbaki Erol'un 74 yaşında tedavi gördüğü Emsey Hastanesi'nde öldüğü açıklandı.
Abdulbaki Erol'un cenazesinin cuma günü Adıyaman'ın Menzil köyünde defnedileceği öğrenildi.
ÇAKARLI VE TEPE LAMBALI KONVOY
Türk Hava Yolları gerici tarikatın şeyhi için Adıyaman'a ek uçuş seferleri koyarken; cenazeyi Adıyaman'a götüren konvoyda yer alan çakarlı ve tepe lambalı araçlar dikkat çekti.