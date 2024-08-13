Meral Akşener'den Kılıçdaroğlu'na ihanet davası

Düzenleme: Kaynak: Kısa Dalga
Meral Akşener'den Kılıçdaroğlu'na ihanet davası

İYİ Parti eski Genel Başkanı Meral Akşener'in Saray'da Erdoğan ile çekildiği fotoğraf için "Yaşadığımız bu topraklarda maalesef ihaneti de görebiliyoruz" diyen CHP eski Genel Başkanı Kemal Kılıçdaroğlu'na dava açacağı iddia edildi.

Eski CHP Genel Başkanı Kemal Kılıçdaroğlu'nun Kısa Dalga'ya verdiği röportajda, İYİ Parti eski Genel Başkanı Meral Akşener hakkında sarf ettiği "ihanet" ifadesi, siyasi arenada yankı uyandırdı.

Kılıçdaroğlu, Akşener'in Cumhurbaşkanlığı Sarayı'nda Cumhurbaşkanı Erdoğan ile bir araya gelmesini hatırlatarak, "Bu topraklarda maalesef ihaneti de görebiliyoruz" demişti.

İHANET SÖZLERİ İÇİN HUKUKİ YOLLARA BAŞVURACAK

Bu sözlerin ardından, Meral Akşener'in Kılıçdaroğlu'na yönelik hukuki yollara başvuracağı öğrenildi. Kısa Dalga muhabiri Günal Cantak'ın aktardığına göre, Akşener'e yakın kaynaklar, "Kılıçdaroğlu'nun bu ifadelerini iftira olarak görüyoruz. Söz hakkımızı yargı yoluyla kullanacağız" dedi.

Akşener'in kurmayları, Kılıçdaroğlu’nun açıklamalarının ardından, İYİ Parti Kurucular Kurulu Üyesi ve Ankara Milletvekili Koray Aydın hakkında daha önce yapılan suç duyurusunu hatırlatarak, benzer bir sürecin yaşanabileceğini belirtti.

NE OLMUŞTU?

Kemal Kılıçdaroğlu, Kısa Dalga'ya verdiği röportajda, 6'lı Masa'nın ortak mutabakat metnine değinmiş ve bu süreçte Meral Akşener’in Cumhurbaşkanlığı Sarayı'na gitmesini eleştirerek, "Masadan kalkma ve tekrar masaya dönme süreci yaşamamalıydık. Sayın Akşener’i Saray’da görünce şaşırmadım" ifadelerini kullanmıştı. Bu açıklamaları, siyasette yeni bir gerilimin fitilini ateşlemişti.

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