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Meriç Köyatası faiz indiren Merkez Bankası'nın amacını açıkladı

"Hedefe ulaştık" denildi ama iki ayın ardından Merkez Bankası 50 baz puan indirdi. İşte bu faiz indirimine Ekonomist Meriç Köyatası'ndan tek cümlelik yorum geldi: "Doktor ne yersen ye dedi. İster düşür ister artır."

Haber Giriş: 24 Şubat 2023 Cuma - 09:00
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Meriç Köyatası'ndan faiz indirimi yorum: ''Doktor ne yersen ye dedi''

Meriç Köyatası faiz indiren Merkez Bankası'nın amacını açıkladı
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"Nas" denildi...Hedefimiz Politika Faizinde "yüzde 9" diye hedefler açıklandı ama iki ayın ardından Türkiye Cumhuriyet Merkez Bankası Politika faizinde 50 baz puan indirime gitti. Bu faiz indirimine çeşitli yorumlar geldi. Dolar kurunu nasıl tutacaksınız diye soruldu ama Merkez Bankası'nın iki haftalık 7 milyar dolarlık rezerv kaybı doların nasıl sabit tutulduğunu gözler önüne serdi. Ekonomistlerden gelen en dikkat çekici yorum Meri Köyatası'ndan geldi. Köyatası iki paylaşımda bulundu. İşte Köyatası'nın sosyal medya üzerinden yaptığı iki yorum:

"Doktor ne yersen ye dedi. İster düşür ister artır."

Ekonomist Meriç Köyatası kısacası ekonomi için doktor bile hastayı "kendi haline bırakmış" dedi

Pandemi süreci ile başlayan küresel ekonomik krizlerin ardından Merkez Bankası politika faizlerinde indirim yolunu seçerek en son kasım ayı toplantısında indirime giderek, politika faizini yüzde 9'a çekmişti. Para Politikaları Kurulu’nun aralık ve ocak toplantılarında sabit bırakıldı. Türkiye’de yaşanan deprem felaketi ve bu faiz kararının ekonomiyi nasıl etkileyeceği merak ediliyor.

 

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