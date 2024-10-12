Merih Demiral'dan duygulandıran paylaşım

Ay yıldızlı formayla 50. maçıma çıkmış olmaktan dolayı çok mutlu ve gururluyum. Daha niceleri için çalışmaya devam," diyen Demiral, milli takım kariyerinde önemli bir dönüm noktasına ulaştı.

Kariyerine Fenerbahçe altyapısında başlayan Merih Demiral, kısa sürede yetenekleriyle dikkat çekti ve Avrupa'nın önemli kulüplerinde forma giydi.

İtalya Serie A'da Juventus ve Atalanta gibi takımlarda oynayan Demiral, şu anda Suudi Arabistan'ın Al-Ahli takımında stoper olarak görev yapıyor.

Milli takım kariyerine 2018 yılında başlayan Demiral, Türkiye'yi 2020 Avrupa Şampiyonası'nda temsil etti ve defans hattında gösterdiği performansla büyük beğeni topladı.

50. milli maçına ulaşan Demiral, bu süreçte takımına önemli katkılarda bulundu ve genç yaşına rağmen milli takımın vazgeçilmez isimlerinden biri haline geldi.

Demiral, kariyerinde birçok başarıya imza atmış bir oyuncu olarak, milli takımda daha birçok maça çıkmayı ve Türkiye'yi en iyi şekilde temsil etmeyi hedefliyor. "Daha niceleri için çalışmaya devam," diyerek, gelecekte de milli takım formasıyla büyük başarılara imza atma arzusunu dile getirdi.