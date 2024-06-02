Merkez Bankası haftaya damga vurgu

TCMB DİKKATLERİ ÜSTÜNE ÇEKTİ

Son zamanda hızlı rezerv kaydeden Türkiye Cumhuriyet Merkez Bankası (TCMB) swap hariç net rezervi dört senenin ardından sonra pozitif bölgeye yerleşti.

TÜRKİYE TÜKETİMLE BÜYÜDÜ

Türkiye ekonomisi 2024’ün ilk çeyreğinde, süre gelen parasal sıkılaştırmaya rağmen yerel seçim öncesi hızlanan hanehalkı tüketimi etkisiyle hızlı büyüme gösterdi. 2024’ün ilk çeyreğinde büyüme yüzde 5,7 olarak beklentilerin kısmi de olsa üzerinde açıklandı.

KOÇ HOLDİNG’DEN AŞIRTAN KARAR

Koç Holding Yapı Kredi’nin First Abu Dhabi Bank’a satışına ilişkin görüşmelerin sonlandırıldığını duyurdu.

FED’in FAVORİ VERİSİNDE GERİLEME

ABD'de kişisel tüketim harcamaları nisan ayında beklentilerin altında kalarak yüzde 0,2 artış kaydetti.

KASHKARİ’DEN FAİZ MESAJI

Minneapolis Fed Başkanı Neel Kashkari, ABD Merkez Bankası’nın (ABD) faiz indiriminde acele etmek için bir sebep olmadığını ifade etti.

EURO BÖLGESİ’NDE ENFLASYON YÜKSELİŞE GEÇTİ

Euro Bölgesi’nde enflasyon, Mayıs ayında beklentilerin üzerinde yıllık bazda yüzde 2,6 artış kaydetti.

LENA’DAN ŞAHİN MESAJLAR

Avrupa Merkez Bankası (AMB) üyesi Lena, bankanın gelecek ay faiz indirimine başlama yolunda olduğunu fakat 2024’e kadar para politikasını kısıtlayıcı bölgede tutması gerekeceğini ifade etti.