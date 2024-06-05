Merkez Bankası ödeme tutarını değiştirdi. Kritik karar

Düzenleme: Kaynak: Haber Merkezi
Merkez Bankası ödeme tutarını değiştirdi. Kritik karar

Merkez Bankası'ndan dikkat çeken FAST kararı güvenlik ödeme tutarı değişti. İşte o yeni rakam

Merkez Bankası, FAST Güvenli Ödeme İşlemi Katman Servisine ilişkin yayınladığı basın duyurusunda değişikliğe gidildiğini duyurdu. Merkez Bankası'ndan yapılan açıklamada, onay gerektiren ödeme işlemleri için FAST Güvenli Ödeme İşlemi Katman Servisi devreye alındiğı belirtildi.

Merkez Bankası'ndan yapılan açıklama şöyle:

Onay/tescil gerektiren ödeme işlemlerinde kontrollü bir ortam sağlayacak olan FAST Güvenli Ödeme İşlemi Katman Servisi 31 Mayıs 2024 tarihi itibarıyla kullanıma açılmıştır. Servis, öncelikli olarak 2. el araç alım-satım işlemleri olmak üzere, işlemdeki taraflara güvence sağlanmasına ihtiyaç duyulan farklı iş modellerinde kullanılabilecektir.

FAST Sistemi üzerine inşa edilmiş bir aracılık hizmeti olan Güvenli Ödeme İşlemi, yetkili kuruluşlar tarafından onay/tescil gerektiren işlemler için yapılacak para transferlerinde süreçler tamamlanıncaya kadar tutarın FAST katılımcısı bir kuruluş nezdinde bekletilerek işlemin taraflarına güvence sağlamaktadır. Bu hizmet ile, ödemeyi gönderecek olan kullanıcıya onay/tescil işlemi tamamlanmadan bedelin karşı tarafa aktarılmayacağı, ödemeyi alacak olan kullanıcıya ise onay/tescil işlemi gerçekleştiğinde bedelin hesabına geçeceği garanti edilmektedir. FAST Güvenli Ödeme İşlemi ilk aşamada 2 milyon TL işlem limiti dâhilinde kullanılabilecektir.

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