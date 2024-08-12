Merkez Bankası'ndan Güney Kore hamlesi. Takas yapılacak

Türkiye Cumhuriyet Merkez Bankası TCMB ile Kore Merkez Bankası ikili para takası anlaşmasını yeniledi. Uzlaşmaya varılarak, anlaşmanın uzatıldığı TCMB'nin internet sayfasından açıklandı.

Merkez Bankası açıklamasında,anlaşmanın TCMB Başkanı Fatih Karahan ile Kore Merkez Bankası Başkanı Chang Yong Rhee tarafından imzalandığı duyuruldu.

ANLAŞMA 3 YILLIK

Takas (Swap) anlaşmasının iki merkez bankası arasında güncel döviz kurları yansıtılacak şekilde yapılacağı açıklandı. Takas miktarının ise azami miktarı ise 56 milyar Türk lirası veya 2,3 trilyon Kore wonu değerinde yerel para birimi takasına imkanı sağlayacak şekilde yapılacağı bildirildi. Anlaşma sürüsenin 3 yıllık olduğu belirtilen açıklamada tarafların karşılıklı uzlaşısı üzerine uzatılabileceği kaydedildi. Açıklamada "anlaşma, para takası finansmanlı ticaret mutabakatı yoluyla ikili ticareti ve mali iş birliğini teşvik etme amacını taşımaktadır. Taraflar, swap anlaşması ile iki merkez bankası arasındaki iş birliğinin daha da güçleneceğini öngörmektedir." ifadelerine yer verildi.