Merkez Bankası'nın brüt rezervi tarihi zirvenin gerisine düştü

TCMB brüt rezervi düştü

Türkiye Cumhuriyet Merkez Bankası'nın rezervleri geçen hafta rekor kırarak, 114 milyon dolarlık sınırlı bir artışla 153,9 Milyar dolara çıkmıştı. Bu rakam tarihi zirverdi ancak bunun kısa sürdüğü belirtiliyor.

BV Portföy Ekonomisti Ali Orhan Yalçınkaya'nın yaptığı hesaplamalara göre, toplam brüt rezervler 26 Temmuz haftasında 5,9 milyar dolar azaldı. Toplam brüt rezerv böylece 148 milyar dolara ile bir önceki hafta gördüğü tarihi zirvesinden geriledi.

19 TEMUZ HAFTASINDA REZERV 163,9 MİLYON DOLAR

Hesaplamalara göre net uluslararası rezervler de 5,9 milyar dolar azalarak 42,3 milyar dolara düştüğü hesaplandı. Böylece, söz konusu haftada Merkez Bankası'nın net olarak, 3,4 milyar dolar döviz satışı yaptığı hesaplandı.

SWAP HARİÇ NET REZERVLER 19 MİLYAR DOLARA İNDİ

Peki swap hariç net rezervler ne kadar oldu. İşte bu soruya da yanıt verildi. Bir önceki hafta 22,9 milyon dolar olan swap hariç net rezervleriin ise 3,9milyar dolar azaldığı ve 19 milyar dolara gerilediği hesaplandı.