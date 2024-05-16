Merkez Bankası'nın rezervlerinde dikkat çeken artış

Türkiye Cumhuriyet Merkez Bankasının (TCMB) toplam rezervleri, 10 Mayıs haftasında bir önceki haftaya göre 7 milyar 547 milyon dolar artış gösterdi. Böylece rezervler dikkat çekici dev bir artışla 134 milyar 402 milyon dolara yükseldi.

TCMB, HAFTALIK PARA VE BANKA İSTATİSTİKLERİNİ AÇIKLADI.

TCMB verilerine göre, 10 Mayıs itibarıyla Merkez Bankası brüt döviz rezervleri 5 milyar 55 milyon dolar artış gösterdi. Böylece brüt rezervler 74 milyar 203 milyon dolara yükseldi.

Altın rezervleri aynı dönemde 2 milyar 492 milyon dolar yükselişle 57 milyar 707 milyon dolardan 60 milyar 199 milyon dolara yükseldi.

Böylece Merkez Bankasının toplam rezervleri, 10 Mayıs haftasında bir önceki haftaya kıyasla 7 milyar 547 milyon dolarlık artış dikkat çekti. Böylece rezervler 126 milyar 855 milyon dolardan 134 milyar 402 milyon dolara çıktı.

Söz konusu yükseliş 27 Ağustos 2021'den bu yana en güçlü haftalık rezerv artışına işaret etti.