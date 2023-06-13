Merkez Bankası'nın seçim öncesi doları tutmak için harcadığı para ortaya çıktı

Bloomberg ekonomisti Selva Baziki, Aralık 2021'den bu yana Merkez Bankası'nın ''arka kapı'' müdahalelerinin 199 milyar dolara ulaştığını söyledi. Baziki'nin tespitlerine göre Nisan ile Mayıs arası yani seçim öncesi TCMB'nin kasasından uçan dolarların miktarı ise 52 Milyar dolar.

İktidarın dolardaki yükselişi durdurmak için piyasaya müdahale etme politikası sürerken Bloomberg ekonomisti Selva Baziki müdahalenin boyutlarını gözler önüne serdi.

Bloomberg ekonomisti Selva Baziki’nin paylaşımı şöyle:

"TCMB'nin arka kapı müdahalelerinin Aralık 2021'den Mayıs sonuna $199 milyara ulaşmış olabileceğini hesaplıyoruz. Bu ayda yaklaşık $12 milyar demek. Seçimlerin olası etkisi ile Nisan-Mayıs ayları toplamının $52 milyara ulaştığını tahmin ediyoruz."

TCMB net rezervlerindeki (swap hariç) düşüş ($9mlr) ile net akım ($190mlr) farkı müdahale miktarının $199 milyara çıktığını gösteriyor. Lira bu sürede dolar karşısında %40 üzerinde değer kaybetti ve yakın zamanda en düşük seviyelerini gördü.