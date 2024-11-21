Mersin’de dron destekli operasyon: Aranan 10 şüpheli yakayı ele verdi

Düzenleme: Kaynak: İHA
Mersin’de dron destekli operasyon: Aranan 10 şüpheli yakayı ele verdi

Mersin polisinin dron destekli gerçekleştirdiği operasyonda, aralarında 15 dosyadan aranması olanın da bulunduğu 10 şüpheli yakalandı.

Mersin polisinin dron destekli düzenlediği operasyonda, aralarında 15 dosyadan aranması olanın da bulunduğu 10 şüpheli yakalandı. Şüphelilerden 8'i tutuklanırken, 2 şahıs adli kontrol şartıyla serbest bırakıldı.

Alınan bilgiye göre, Mersin Emniyet Müdürlüğü Asayiş Şube Müdürlüğü ekiplerince yapılan fiziki ve teknik takipler sonucu Özel Harekat Timleri ve dron ekiplerinin de katılımıyla il genelinde "kasten yaralama, genel güvenliğin tehlikeye sokulması ve kurşunlama" olaylarını organize olarak işledikleri tespit edilen şahısların ikamet ve iş yerlerine yönelik eş zamanlı operasyon düzenlendi. Operasyonda 10 şüpheli yakalanırken, şahıslardan birinin 14 dolandırıcılık ve 1 yağma suçundan aranması olduğu tespit edildi.

Operasyonda çok sayıda ruhsatsız tabanca ve mühimmat ele geçirildi. İşlemlerin ardından mahkemeye sevk edilen şüphelilerden ise 8'i tutuklanırken, 2 şahıs adli kontrol şartıyla serbest bırakıldı.

Mersin’de dron destekli operasyon: Aranan 10 şüpheli yakayı ele verdi

Mersin’de dron destekli operasyon: Aranan 10 şüpheli yakayı ele verdi

Mersin’de dron destekli operasyon: Aranan 10 şüpheli yakayı ele verdi

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