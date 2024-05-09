Mersin’de silah yapıp satan şüpheli tutuklandı

Kaynak: DHA
Mersin’de silah yapıp satan şüpheli tutuklandı
Mersin’de silah yapıp satan D.K. (34), şüpheli yakalanarak gözaltına alındı. D.K., çıkarıldığı mahkemece tutuklanarak cezaevine gönderildi.

İl Emniyet Müdürlüğü Terörle Mücadele Şube ile Kaçakçılık ve Organize Suçlarla Şubesi ekipleri yasa dışı silah üretimi ve ticareti yapan bir şüpheli olduğunu tespit etti. Harekete geçen ekipler kimliğini tespit ettiği D.K.’nin adresine baskın düzenledi.

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TUTUKLANDI

Gerçekleştirilen operasyonda D.K.’nin evinde ve müştemilatta yapılan aramada, 3 adet ruhsatsız tabanca ve tabancalara ait 34 adet namlu, 8 adet sürgü, 6 adet tetik tertibatı, 22 adet kabza, 20 adet silah yapımında kullanılan küçük demirler bulundu. Karakoldaki işlemleri tamamlanan D.K. çıkarıldığı hakimlikçe tutuklanarak cezaevine gönderildi.

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