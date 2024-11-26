Mersin’de tipide donarak ölen çoban toprağa verildi

Kaynak: İHA
Mersin’de tipide donarak ölen çoban toprağa verildi

Mersin’in Mut ilçesinde kar ve tipide mahsur kalarak donarak yaşamını yitiren 18 yayındaki Faruk Yaprak, kılınan cenaze namazı sonrası toprağa verildi.

Önceki gün Mut ilçesine bağlı Kavaközü 1, Çivi 4 ve Hacıahmetli Mahallesinde 2 olmak üzere toplam 7 çoban kar ve tipi nedeniyle mahsur kaldı. Çobanların telefonla yardım istemesi üzerine AFAD ile birlikte bir çok kurum harekete geçti.

Yapılan arama çalışmalarında 6 çoban sağ kurtarıldı, 18 yaşındaki Faruk Yaprak'ın ise cansız bedenine ulaşıldı. Göğden Yaylası Tozlu mevkiinde cansız bedenine ulaşılan Yaprak'ın naaşı Adli Tıp Kurumuna sevk edildi.

Burada yapılan otopsi sonrası Yaprak'ın cenazesi bugün yakınları tarafından alınarak Mut'a götürüldü. Fakırca Mahallesi'nde bulunan mahalle mezarlığında cenaze namazı kılındı.

Baba Ahmet Yaprak cenaze töreninde ayakta durmakta güçlük çekti. Namazın ardından Yaprak'ın cenazesi gözyaşları arasında toprağa verildi.

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