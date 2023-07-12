Mersin'de torbacılara şafak baskını

Mersin'de 'torbacı' olarak tabir edilen uyuşturucu satıcılarına yönelik gerçekleştirilen şafak operasyonunda 16 şüpheli gözaltına alındı

Mersin'de torbacılara şafak baskını

İHA'nın haberine göre, İl Emniyet Müdürlüğü Narkotik Suçlarla Mücadele Şube Müdürlüğü ekipleri, uyuşturucu madde ticareti yapan şüphelilerin belirlenmesine yönelik 3 ay süren fiziki ve teknik takip sonucunda 'torbacı' olarak tabir edilen 30 şüpheliyi tespit etti.

Elde edilen bilgiler istikametinde bu sabah belirlenen adreslere özel harekat ve dron desteğiyle şafak operasyonu düzenlendi. Operasyonda 16 kişi gözaltına aldı.

Adreslerde yapılan aramalarda ise 25 adet sentetik ecza, 16 kök kenevir bitkisi, 6.86 gram esrar, 32.47 gram metamfetamin, 2 uyuşturucu madde kullanmaya yarayan aparat ile 1 ruhsatsız tabanca ele geçirildi. Gözaltına alınan şahıslar, işlemleri yapılmak üzere emniyete götürüldü.

Öte yandan, gözaltı kararı verilen 14 şüphelinin yakalanmasına yönelik çalışmaların sürdüğü bildirildi.

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