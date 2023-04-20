Mersin'deki mobilya fabrikası yangınında ölenlerin sayısı 4'e yükseldi

Mersin'deki itfaiye erinin tavan çökmesi sonucu hayatını kaybettiği mobilya fabrikası yangınında ölenlerin sayısı dörde yükseldi. Kayıp olduğu değerlendirilen 4 işçiden üçünün cansız bedenlerine ulaşıldı, bir kişi de aranıyor.

Mersin'deki mobilya fabrikası yangınında ölenlerin sayısı 4'e yükseldi

Mersin'in Akdeniz ilçesindeki mobilya fabrikasında başlayan ve yanındaki iki atölyeye de sıçrayan yangına müdahale eden itfaiye eri Nazmi Çelikkaya (30), tavanın çökmesi sonucu hayatını kaybetti. Kayıp olduğu değerlendirilen 4 işçiden, 3'ünün de cansız bedenine ulaşıldı.

Mersin Sanayi Sitesi'nde dün akşam saatlerinde mobilya fabrikasında yangın çıktı. Alevler, fabrikanın bitişiğindeki iki atölyeye de sıçradı. İtfaiye ekiplerinin müdahalesi sırasında tavan çöktü. Göçük altında kalanların olduğunun bildirilmesi üzerine, bölgedeki ekipler duruma müdahale etti. Takviye ekiplerin de gönderildiği alandaki çalışmalarda, itfaiye eri Nazmi Çelikkaya'nın cansız bedeni enkazdan çıkartıldı. Çelikkaya'nın ölümüyle ilgili soruşturma başlatıldı.

VALİ PEHLİVAN: ÖZVERİYLE GÖREV YAPARKEN HAYATINI KAYBETTİ

Mersin Valisi Ali Hamza Pehlivan olay yerine gitti. Vali Pehlivan, "17.20 sıralarında Akdeniz ilçesinde bulunan Sanayi Sitesi içerisinde bir işletmemizde yangın çıktı. Başta itfaiye olmak üzere AFAD, UMKE, ambulans ekiplerimiz olay yerine intikal etti. Çok yoğun bir şekilde yangın söndürme çalışması yapıldı. Tabi öncelikle yangının kontrol altına alınması gerekiyordu. O sırada da yangına en yakın müdahale eden itfaiye personelinden Nazmi Çelikkaya isimli çalışanımız göçük altında kaldı ve maalesef hayatını kaybetti. İtfaiye personelimize Allah'tan rahmet diliyorum. Gerçekten özveriyle görevini yaparken, orada hayatını kaybetti. Yangında 4 kişiye de ulaşılamadığı bilgisi geldi. Şu anda kesin bir şey söyleyemiyoruz. Orada soğutma çalışması devam ediyor. Bir yandan da arama çalışmaları devam ediyor. Öncelikle orada vatandaşlarımız varsa, onlara sağ ulaşmak istiyoruz ama bir şey söyleyemiyorum. Şu andaki bilgi, içeride 4 kişinin olduğu yönünde" dedi.

3 İŞÇİNİN CANSIZ BEDENİNE ULAŞILDI

Ekipler, kayıp olduğu değerlendirilen 4 işçiye ulaşmak için yangın bölgesinde çalışmalarını sürdürdü. 3 işçinin cansız bedenine ulaşıldı. Ekipler, henüz bulunamayan 1 kişiye de ulaşmak için çalışmalarına devam ediyor. (DHA)

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