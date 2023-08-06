Merve Boluğur bu defa başını örtüp göbeğini açtı

Merve Boluğur, sosyal medyada paylaştığı pozlarla gündem olmaya devam ediyor. Boluğur, son olarak siyah bir şalla başını yarı kapatıp göbeğini açtığı kombiniyle ses getirdi.

Merve Boluğur bu defa başını örtüp göbeğini açtı

Editör: Osmancan EROK

Yıllar önce yayınlanan Acemi Cadı dizisinde Ayşegül karakteriyle hafızalara kazınan ünlü oyuncu Merve Boluğur, uzun zamandır ekranlardan uzak kalsa da sosyal medyada yaptığı paylaşımlarla konuşulmaya devam ediyor.

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YENİ KOMBİNİYLE ŞAŞIRTTI

Sürekli tarz, saç modeli, saç rengi ve kombinleri ile kullanıcılarına hitap eden Boluğur, bu kez siyah bir şalla başını yarı kapatıp göbeğini açtığı kombiniyle poz verdi.

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Boluğur'un gönderisinin altına takipçileri yorum yağdırdı. Ünlü oyuncuya "Bu nasıl bir tarz?", "Yanlış örnek olmamalısınız bence", "Deli ama tatlı deli" gibi yorumlar geldi.

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