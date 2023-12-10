Merve Dizdar 2023'ün bitmesine günler kala bombayı patlattı

Gürhan Altundaşar’dan 2 yıl önce boşanan Merve Dizdar özel hayatıyla gündeme geldi. Merve Dizdar bir süredir Cihan Ayger’le birlikte iddialarıyla adından söz ettirdi. İkilinin paylaşımları bu dedikodulara sebep oldu.

Ufuk Cingöz
Merve Dizdar 2023'ün bitmesine günler kala bombayı patlattı

Masumlar Apartmanı'ndaki rolüyle uzun süre hafızalarda kalan ve Cannes'dan ödülle dönerek ülkemizi gururlandıran Merve Dizdar özel hayatıyla gündeme geldi.

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Gürhan Altundaşar’la evliliği 2021’de biten Merve Dizdar iddialara göre yeni bir ilişkiye başladı. Dizdar bir süredir Cihan Ayger’le birlikte. Arkadaşlıkları aşka dönüşen Merve Dizdar’la Cihan Ayger ilişkilerini gözlerden uzak yaşamayı tercih ediyor.

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Ayger ile Dizdar’ın birlikte çekilmiş fotoğrafları aşk iddialarını alevlendirdi. İkili birbirlerinin pozlarını paylaşarak dikkat çekti.

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Ayger 2020 yılında Elif Boyner’le nikâh masasına oturmuş, ancak evlilikleri 1 yılda sona ermişti.

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