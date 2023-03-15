Messi'nin yeni takımı belli oluyor. Fotoğrafları sızdı

Uzun zaman aradan sonra Cristiano Ronaldo ile Lionel Messi, yeniden aynı ligde bir araya gelebilir.

Portekizli yıldızın takımı Al Nassr'ın ezeli rakibi Al-Hilal, çok konuşulacak bir hamleye imza attı.

Fransız ekibi PSG'den teklif almasına rağmen bu teklifi kabul etmeyen Messi'nin, Barcelona'ya döneceği veya MLS ekibi Inter Miami'ye gideceği yönünde iddialar ortaya atıldı.

Barcelona'dan geri dönüşle ilgili 'Burası Messi'nin evi, dilediği zaman dönebilir' yönünde açıklamalar yapıldı.

AL HILAL HAREKETE GEÇTİ

Bu olayların haricince Al Hilal, Messi'nin transferi için girişimlerini hızlandırdı.

İspanyol basınından Al Hilal'in, Lionel Messi için harekete geçtiği iddia edildi. Haberde Al Hilal'in dünyaca ünlü yıldızı kadroya katmak için yıllık 300 milyon euroluk bir teklif hazırladığı kaydedildi.

FOTOĞRAFLARI ORTAYA ÇIKTI

Messi'nin babası Jorge Messi'nin transfer görüşmelerini sürdürmek amacıyla Suudi Arabistan'da bulunduğu ve 2 yıl için 600 milyon euroyu bulan anlaşma üzerinde müzakereleri devam ettireceği ifade edilirken, görüşmenin fotoğrafları da sosyal medyaya sızdırıldı.