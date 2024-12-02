Meta'dan çılgın hamle: Okyanusları kabloyla dolduracaklar

Meta, Facebook, Instagram ve WhatsApp'ın sahibi olarak internet kullanımının %10'unu sabit, %22'sini mobil trafiğiyle domine ediyor. Artan yapay zeka yatırımlarıyla bu oranların daha da büyüyeceği öngörülüyor. Şirket, bu büyümeyi desteklemek için 40 bin kilometreden fazla uzunluğa sahip yeni bir su altı kablosu ağı kurmayı planlıyor. Yaklaşık 10 milyar dolarlık bu yatırım, Meta'nın ilk kez yalnızca kendisine ait bir altyapı projesine girişmesi anlamına geliyor. Uzmanlar, projenin bütçesinin başlangıçta 2 milyar dolar olarak belirlendiğini ancak yıllar içinde maliyetin artacağını belirtiyor.

DÜNYA ÇAPINDA VERİ TAŞIMA HEDEFİ

Bu yeni kablonun planlanan rotası, ABD'nin doğu kıyısından Hindistan'a, Güney Afrika üzerinden uzanarak; Hindistan'dan Avustralya'ya ve tekrar ABD'nin batı kıyısına ulaşacak şekilde tasarlandı. “W” şeklindeki bu yapı, hem veri taşımacılığında güvenilirliği artıracak hem de jeopolitik riskleri minimize edecek. Meta, rotayı Kızıldeniz, Güney Çin Denizi gibi hassas bölgelerden uzak tutmayı hedefliyor.

GEOPOLİTİK VE EKONOMİK STRATEJİ

Son yıllarda su altı kabloları jeopolitik çatışmalardan etkileniyor. Örneğin, Baltık Denizi'ndeki kabloların zarar görmesi veya Husi güçlerinin saldırıları, altyapının kırılganlığını ortaya koydu. Meta’nın yeni rotası bu tür risklerden kaçınarak güvenli koridorları kullanacak. Ayrıca, Hindistan’ın proje kapsamına dahil edilmesi, ülkenin düşük veri işleme maliyetlerinden faydalanmayı ve yapay zeka merkezleri kurmayı mümkün kılabilir.

META'NIN YAPAY ZEKA VE ALTYAPI HEDEFLERİ

Meta, Hindistan'daki kullanıcılarının hızla artmasıyla bu pazara büyük önem veriyor. Facebook, Instagram ve WhatsApp kullanıcı sayısında lider olan ülke, aynı zamanda yapay zeka tabanlı hizmetlerin geliştirilmesi için büyük bir potansiyele sahip. Meta, Hindistan'da güçlü veri merkezi yatırımlarıyla bu potansiyeli değerlendirmeyi planlıyor.

TELEKOMDAN TEKNOLOJİ DEVLERİNE GEÇİŞ

Geçmişte telekom şirketlerinin hâkimiyetinde olan su altı kablo projeleri, artık büyük teknoloji şirketlerinin kontrolüne geçiyor. Meta, daha önce ortak olduğu 16 su altı kablosu ağına ek olarak, bu projeyle tamamen kendi kontrolündeki ilk altyapıyı kuracak.

Meta’nın bu projesi, teknoloji devlerinin iletişim altyapısını nasıl dönüştürdüğüne dair önemli bir örnek. Hem teknik hem de stratejik açıdan yenilikçi olan bu proje, yıllar sürecek bir çalışmanın ürünü olacak. Ancak tamamlandığında, Meta'nın küresel veri taşımacılığında yeni bir çağ başlatması bekleniyor.