Meteoroloji 4 il için fırtına uyarısı yaptı

Meteoroloji 12. Bölge Müdürlüğü, Erzincan, Bayburt, Erzurum ve Ardahan için hafta sonu kuvvetli rüzgar ve fırtına beklendiği uyarısında bulundu.

KAYNAK: İHA
Meteoroloji 4 il için fırtına uyarısı yaptı

Meteoroloji tarafından yapılan son değerlendirmelere göre rüzgarın güneyli yönlerden yarın (Cumartesi) öğle saatlerinden sonra Erzincan ve Bayburt çevrelerinde fırtına (50-70 km/saat), 26 Kasım Pazar günü etkisini artırarak kuvvetli fırtına (70-90 km/saat), Erzurum ve Ardahan çevrelerinde ise pazar günü fırtına (50-70km/saat) şeklinde eseceğinin tahmin edildiği, kuvvetli rüzgar ve fırtınanın pazar günü akşam saatlerinden sonra etkisini kaybetmesinin beklendiği açıklandı. Yapılan uyarıda muhtemel çatı uçması, ağaç ve direk devrilmesi, soba ve baca gazı kaynaklı zehirlenme riski ve ulaşımda aksamalar gibi olumsuzluklara karşı dikkatli ve tedbirli olunması gerektiği belirtildi.

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