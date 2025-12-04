Türkiye, kışın etkisini hissetmeye başladı. Meteoroloji'den ani soğumalar ve kuvvetli yağışa karşı uyarı geldi. Meteoroloji Genel Müdürlüğü'nün yayınladığı günlük hava durumu tahminlere göre, Türkiye, iç ve batı kesimlerinin parçalı, yer yer çok bulutlu, kıyı Ege ile Çanakkale, Balıkesir'in batı kıyı ilçeleri, Manisa, Denizli, Antalya, Burdur ve Isparta çevrelerinin sağanak ve gök gürültülü sağanak yağışlı, diğer yerlerin az bulutlu ve açık geçeceği tahmin ediliyor. İzmir, Aydın ve Muğla’nın da kıyı kesimlerinde de yer yer kuvvetli yağış bekleniyor. Marmara Bölgesi'nde ise hava sıcaklığında önemli bir değişiklik olmyacak.

2 BÖLGEYE DON UYARISI

İç Anadolu’nun kuzeydoğusu ile Doğu Anadolu’nun kuzey ve doğusunda bulunan illeri sabah ve gece saatlerinde buzlanma ve don olayı bekleniyor. Yetkililer vatandaşları uyararak, ulaşımda aksamalar vb. oluşabilecek olumsuzluklara karşı dikkatli ve tedbirli olmasını istedi.