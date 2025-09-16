Meteoroloji’den kritik uyarı: 4 bölgeyi etkileyecek! Balkanlar üzerinden yola çıktı

Perşembe gününden itibaren Balkanlar üzerinden serin hava geliyor. Sonbahar’ı iliklerimize kadar yaşayacağız. Perşembe, cuma ve cumartesi günü çok serin bir hava bizi karşılayacak. Hatta gece saatlerinde İstanbul’da 14-15 dereceler kaydedilecek. Uzman isimler ise Doğu Anadolu’nun yüksek rakımlı yerlerine yılın ilk karının düşmesini bekliyor.

BUGÜN HAVA NASIL OLACAK?

Meteoroloji Genel Müdürlüğü tarafından bugün için yapılan tahminlerde; ülkemizin genelinin parçalı yer yer çok bulutlu, Doğu Karadeniz kıyıları, Artvin, Kars, Ardahan, Antalya’nın doğusunun iç kesimleri, Hatay'ın kıyı kesimleri, Kahramanmaraş’ın kuzey çevrelerinin yerel sağanak ve gök gürültülü sağanak yağışlı, diğer yerlerin az bulutlu ve açık geçeceği aktarıldı.

SICAKLIK 2 İLA 4 DERECE DÜŞECEK

Rüzgarın, Güney Ege kıyılarında kuzeyli yönlerden kuvvetli olarak (30-50 km/sa) esmesi tahmin ediliyor. Hava sıcaklıklarının Karadeniz'in iç kesimlerinde 2 ila 4 derece azalacağı, diğer yerlerde önemli bir değişiklik yaşanmayacak.

BALKANLAR ÜZERİNDEN YOLA ÇIKTI!

Sonunda beklenen soğuk hava yurda Perşembe günü giriş yapacak. 3 gün boyunca etkili olacak soğuk hava ile geceleri İstanbul’da 14 ila 15 derecelere sıcaklık düşecek. Meteoroloji’nin 5 günlük tahmin haritasına göre Marmara, Karadeniz, İç Anadolu ve Doğu Anadolu bölgesinin soğuk havadan etkilenmesi bekleniyor. Hatta uzmanlara göre; Doğu Anadolu bölgesinin yüksek rakımlı noktalarında yılın ilk kar taneleri düşebilir.

Bölgelere göre hava durumu şu şekilde olacak;

MARMARA

Parçalı ve az bulutlu geçeceği tahmin ediliyor.

ÇANAKKALE °C, 30°C

Parçalı ve az bulutlu

EDİRNE °C, 32°C

Parçalı ve az bulutlu

İSTANBUL °C, 26°C

Parçalı ve az bulutlu

KIRKLARELİ °C, 31°C

Parçalı ve az bulutlu

EGE

Parçalı ve az bulutlu geçeceği tahmin ediliyor. Rüzgarın, Güney Ege kıyılarında kuzeyli yönlerden kuvvetli olarak (30-50 km/sa) esmesi bekleniyor.

A.KARAHİSAR °C, 28°C

Parçalı ve az bulutlu

DENİZLİ °C, 34°C

Parçalı ve az bulutlu

İZMİR °C, 32°C

Parçalı ve az bulutlu

MUĞLA °C, 35°C

Parçalı ve az bulutlu

AKDENİZ

Az bulutlu ve açık, iç kesimlerinin parçalı ve yer yer çok bulutlu, Antalya’nın doğusunun iç kesimleri, Hatay'ın kıyı kesimleri ile Kahramanmaraş’ın kuzey çevrelerinin yerel sağanak ve gök gürültülü sağanak yağışlı geçeceği tahmin ediliyor.

ADANA °C, 35°C

Az bulutlu ve açık

ANTALYA °C, 30°C

Az bulutlu ve açık, doğusunun iç kesimleri yerel sağanak ve gök gürültülü sağanak yağışlı

BURDUR °C, 33°C

Parçalı ve az bulutlu

HATAY °C, 32°C

Az bulutlu ve açık, öğleden sonra kıyı kesimlerinin yerel sağanak ve gök gürültülü sağanak yağışlı

İÇ ANADOLU

Az bulutlu ve açık, zamanla parçalı bulutlu geçeceği tahmin ediliyor.

ANKARA °C, 29°C

Az bulutlu ve açık, zamanla parçalı bulutlu

ESKİŞEHİR °C, 26°C

Az bulutlu ve açık, zamanla parçalı bulutlu

KONYA °C, 30°C

Az bulutlu ve açık, zamanla parçalı bulutlu

NEVŞEHİR °C, 28°C

Az bulutlu ve açık, zamanla parçalı bulutlu

BATI KARADENİZ

Az bulutlu ve açık, zamanla parçalı bulutlu geçeceği tahmin ediliyor.

BOLU °C, 25°C

Az bulutlu ve açık, zamanla parçalı bulutlu

DÜZCE °C, 27°C

Az bulutlu ve açık, zamanla parçalı bulutlu

SİNOP °C, 28°C

Az bulutlu ve açık, zamanla parçalı bulutlu

ZONGULDAK °C, 24°C

Az bulutlu ve açık, zamanla parçalı bulutlu

ORTA ve DOĞU KARADENİZ

Parçalı ve az bulutlu, zamanla çok bulutlu, Doğu Karadeniz kıyıları ile Artvin çevrelerinin yerel sağanak yağışlı geçeceği tahmin ediliyor.

AMASYA °C, 29°C

Parçalı ve az bulutlu

RİZE °C, 26°C

Parçalı ve çok bulutlu, yerel sağanak yağışlı

SAMSUN °C, 27°C

Parçalı ve az bulutlu, zamanla çok bulutlu

TRABZON °C, 25°C

Parçalı ve çok bulutlu, yerel sağanak yağışlı

DOĞU ANADOLU

Az bulutlu ve açık, kuzey kesimlerinin parçalı ve yer yer çok bulutlu, öğleden sonra Kars ve Ardahan çevrelerinin yerel sağanak ve gök gürültülü sağanak yağışlı geçeceği tahmin ediliyor.

ERZURUM °C, 25°C

Az bulutlu ve açık

KARS °C, 24°C

Parçalı ve yer yer çok bulutlu, öğleden sonra yerel sağanak ve gök gürültülü sağanak yağışlı

MALATYA °C, 33°C

Az bulutlu ve açık

VAN °C, 26°C

Az bulutlu ve açık

GÜNEYDOĞU ANADOLU

Az bulutlu ve açık geçeceği tahmin ediliyor.

DİYARBAKIR °C, 36°C

Az bulutlu ve açık

GAZİANTEP °C, 36°C

Az bulutlu ve açık

MARDİN °C, 32°C

Az bulutlu ve açık

SİİRT °C, 34°C

Az bulutlu ve açık