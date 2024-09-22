Metin Arolat'ın sahnede hayatını kaybetmesi aşı tartışmalarını yeniden patlattı

Ünlü şarkıcı ve yönetmen Metin Arolat İstanbul Kozyatağı’nda sahne aldığı mekanda fenalaşarak geçirdiği kalp krizi sonucunda hayatını kaybetti. Arolat’ın hayata gözlerini yummasının ardından sevenleri büyük üzüntü duyarken ortaya çok farklı spekülasyonlar da çıktı.

Ünlü sanatçının genç yaşta hayatını kaybetmesinin ardından çıkan kovid aşıları neden oldu iddiaları sosyal medyada da geniş yankı uyandırırken bir dönem çok konuşulan bu spekülasyonlar yeniden gündemdeki yerini aldı.

Konu hakkında uzmanların görüşü de geç kalmadı. Prof. Dr. Levent Akçay, sosyal medya hesabından aşı karşıtı insanlara tepki gösterdi. Görüşlerini uzun uzun açıklayan Akçay “Yeniden anlatalım. "Bilal e anlatır gibi" dedi ve Arolat’ın henüz 52 yaşında aşırı kilolu olduğunu söyledi. Konuyu musluk üzerinden örneklendiren Akçay “Evini düşün 1 musluk var ve eve su getiriyor. Ev büyüdü yine 1 musluk var su yetmiyor. Ne olacak? Bazı yerler susuz kalacak çünkü mekan ve yük büyüdü.” İfadesini kullandı.

Açıklamasının devamında ise işin biraz daha teknik boyutuna değinen Akçay şu şekilde açıklama yaptı:

Vücutta kalp damarlarından kalbi besleyen koroner arterlere az kan gelmesi "iskemi" dediğimiz "kanlanamama" durumunu yaratıyor. Kalp kası öyle hassas ki 1 dakika bile iskemiye dayanamıyor ve anjinapektoris dediğimiz göğüs ağrısı başlıyor.

Kolda uyuşma oluyor yada kol da ağrıyor. Ardından kalp kasının kan alamayan bölgesi ölüyor ve orası atmıyor. Atmayınca vücuda kanı gönderemiyor, pıhtı yapıyor koroner daha da tıkanıyor, zaten cüsse büyük ve sonuçta beyin ölüyor, kalp duruyor.

Koroner arterleri daraltan ikinci şey sigara. Damarları daraltıyor.

Üçüncüsü yüksek kolesterol, damar içinde birikip damarı tıkıyor.

Dördüncüsü ve en önemlisi genetik. Genetiğinize baktırın, koroner arter hastalığına bağlı bir genetik yapınız varsa 40-45 yaşından sonra kardiyologa gidin ve en azından eforlu ekg, sintigrafik anjio yaptırın.

Genetik sıkıntılı ise onlar gerek yok dese bile yaptırın.

5'inci güncel etken covid19 geçirmiş olmanız. Covid19 geçirenlerde kalp kasında zayıflama ve koroner arterlerde daralma tespit edildi. Covid i şu çıkardı bu çıkardı bunları geçin, kim çıkardı ise çıkardı ve toplumu vurdu. Olan oldu artık. Yani aşı değil covidin kendisi kalp krizi yapabiliyor. Aşının başka yan etkileri var doğru ama can mı hastalık mı bir seçim yapılması gerekiyordu. Can seçildi, bunu da unutmayın.

Bu konuda da benimle gereksiz tartışmayın.

Diğer etken stress. Pimpirik ve kaygılı insanlarda yine aynı damarlar bozulma eyleminde. Damar dengeyi sağlayamıyor çünkü vücut endişe hormon ve katekolaminleri üretiyor onlarda vücudu savunacağına bir süre sonra vücudu bozmaya başlıyor.

Fakat

Sabah sporu için koca göbeğiniz ve totonuz ile spora çıkıp ardından 1 saat kahvaltı yapanlara birşey anlatamayız.

Onlar da kalp, böbrek, romatizma ve göz olarak aynı akibetleri yaşayacaklar.

Sporu her gün yapın.

İşin özü sofrada az yemek yeyin ve doymadan kalkın, 20 dakika sonra sindirim tamamlanacak ve doyacaksın zaten fazla yük alma vücuduna.

Rahmetli Metin Arolat nedeni ile konuyu açtık en azından 1-2 kişi anladı ise görev tamamdır.

Saygı ve sevgiler.

Metin Arolat'ı kaybettik. O'nu Merve İldeniz ile yoğurtlu klibinden tanırsınız. 52 yaşında kalp krizinden vefat etti hem de sahnede.

Şimdi rahmetli üzerinden bilgi verelim.

İlk tepki takıntılı aşı'cı arkadaşlara;

Evet duyar gibiyiz " aşı yüzünden".

Bak güzel kardeşim 5 sene geçti… pic.twitter.com/hCck3MitPV — Prof.Dr Levent Akçay (@LeventAkcay1) September 21, 2024

CENK EREN DOKTORLARIN CEVAP VERMESİNİ İSTEDİ

Şarkıcı Cenk Eren de çareyi sosyal medyadan konunun uzmanlarına çağrıda buldu. Cenk Eren toplun olarak doğru bilgiye duyulan ihtiyacı şu cümlelerle ifade etti:

“Çoğu kişi aşılardan sonra kalp krizi ve pıhtı atma olaylarının çoğaldığını söylüyorlar peki diyelim ki doğru ne yapılması gerekiyor bir çaresi var mı yoksa geçmiş olsun aşı yaptırmasaydınız mı diyorsunuz? Yaptırdık ne yapalım şu durumda durmadan bunu söylüyorsunuz çözüm var mı? Doktorların cevap vermesini tercih ederim.”

Çoğu kişi aşılardan sonra kalp krizi ve pıhtı atma olaylarının çoğaldığını söylüyorlar peki diyelim ki doğru ne yapılması gerekiyor bi çaresi var mı yoksa geçmiş olsun aşı yaptırmasaydınız mı diyorsunuz? Yaptırdık ne yapalım şu durumda durmadan bunu söylüyorsunuz çözüm var… — Cenk Eren (@cenkerenonline) September 21, 2024

“AYAĞI TAKILSA AŞIDAN DİYEN BİR KİTLE VAR”

Cenk Eren’in çağrısına konunun uzmanlarından cevap gecikmedi. Bu konudaki çabalarıyla tanınan Kardiyolog Prof. Dr. Bengi Başer şu cevabı verdi:

“Ayağı takılsa aşıdan diyen, düşünmeyi bırakmış bir kitle var. Artık biz de laf anlatmaktan yorulduk. Daha geçtiğimiz Nisan’da 20 milyon insanla yapılan ve en saygın dergilerden HEART da yayınlanan makale aşıların kriz ve pıhtıya neden olmadığı gibi, onlara karşı koruduğunu gösterdi. Tam tersi, covid hastalığı krizleri tetikliyor ve hala yaygın olarak aramızda var… Bu safsataları yayanları Allah’a emanet ediyoruz artık, anlamaları mümkün değil çünkü…”

Ayağı takılsa aşıdan diyen, düşünmeyi bırakmış bir kitle var @cenkerenonline. Artık biz de laf anlatmaktan yorulduk. Daha geçtiğimiz Nisan’da 20 milyon insanla yapılan ve en saygın dergilerden HEART da yayınlanan makale aşıların kriz ve pıhtıya neden olmadığı gibi, onlara karşı… — Prof. Dr. Bengi BAŞER (@bengibaser) September 22, 2024

Tartışmaya katılan Dr. Ufuk Bayraktar da başka bir tehlikeye dikkat çekerek, “İki-üç yıl içinde birkaç doz vurulan aşıyı ölümüne sorguluyor ama her gün üç öğün tükettiğimiz hazır gıdaların sağlığa ne kadar olduğunu sorgulamıyoruz… Egzersiz zaten gereksiz! İnme ve kalp krizi pandemi öncesinde de genç nüfusa doğru kayıyordu, covid-19 da buna katkı sağladı” dedi.