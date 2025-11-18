19 Mart’ta İBB’ye yapılan operasyonda tutuklanan İBB Başkanı ve CHP’nin Cumhurbaşkanı adayı Ekrem İmamoğlu’nun iddianamesi 237 gün sonra hazırlanmıştı. İmamoğlu’nun yargılanma sürecinden pek çok AKP’li vekil ise destek çıkmış, iktidarı eleştirmişti. Bu noktada tutuklananlar da oldu.

AKP İÇİNDEN İMAMOĞLU YORUMLARI GELMİŞTİ

AKP'nin kurucularından, eski Türkye Büyük Millet Meclisi (TBMM) Başkanı Bülent Arınç, "Bırakın tutuksuz yargılayın kardeşim, kaçarlarmış. Bırak kaçsınlar gerekiyorsa. Kaçamazlar, ayakkabı numaralarına kadar biliniyor. Kaçan adam, bütün iddiasını kaybeder zaten" ifadelerini kullanmıştı.

Eski Cumhurbaşkanı ve AKP’nin kurucuları arasında yer alan Abdullah Gül de gözaltı sonrası Karar Gazetesi'ne yaptığı açıklamada "Vaktiyle Cumhurbaşkanı Tayyip Erdoğan'a ve şahsıma yapılanlar, Ekrem İmamoğlu'na da yapılmamalı" demişti.

Bir diğer AKP’nin kurucu ismi Hüseyin Kocabıyık da İmamoğlu'nun gözaltına alındığı 19 Mart 2025 tarihinde yaptığı paylaşımda Erdoğan'ı hedef alarak "Kendine darbe yaptın haberin yok” şeklinde ifade etmişti. Ardından ‘Cumhurbaşkanına hakaret’ suçlamasıyla Kocabıyık tutuklanmıştı.

KÜLÜNK: AKP İÇİNDE EKREM İMAMOĞLU’CULAR VAR

AKP içinden gelen seslerin ardından iddianame hazırlanırken, partinin bir diğer kurucu ismi Metin Külünk’ten ‘AKP içinde Ekrem İmamoğlu’cular var’ çıkışı geldi. Külünk, “AKP içinde Ekrem İmamoğlu’cular var. Nerede olursak olalım, lideri yalnız bırakmamak gerekiyor. Sokak bunu görüyor, bu ekibin soruşturmadan önce haberi oluyor. Haberi olunca panikleyip, yurtdışına çıkacaklar” dedi.

METİN KÜLÜNK KİMDİR?

16 Aralık 1960’ta Rize’nin Güneysu ilçesinde dünyaya gelen Metin Külünk, Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan ile hemşeri.

AKP’nin kuruluşunda aktif olarak yer alan Metin Külünk, 2001 yılında İstanbul İl Teşkilatı’nda çeşitli görevlerde yer aldı. İl yönetim kurulu üyeliği, il başkanlık kademeleri gibi sorumluluklar arasında bulundu. 24., 25. ve 26. dönemde İstanbul milletvekili olarak görev yaptı.