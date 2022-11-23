﻿Doç. Dr. Gökçen: Mevsim geçişleri hasta etmesin

Mevsimsel hastalıklardan korunmak için güçlü bir bağışıklık sistemi kesinlikle şart önemli. Beslenme ve Diyetetik Uzmanı Doç. Dr. Gökçen Garipoğlu şu bilgileri verdi:

“Her gün 5-7 porsiyon mevsim sebzesi ve meyveleri, yumurta, fermente süt ürünleri ve tam tahıllar tüketilmeli. Haftada 2 kez balık tüketmeye çalışmak, kırmızı eti 1-2 defadan fazla tüketmemek, yine haftada 2-3 kez kuru fasulye, nohut, yeşil mercimek tüketmek çok önemli.

Günlük 30-60 gram fındık, badem ve cevizi de menüye eklemek gerekiyor. Özellikle içinde bulunduğumuz kış aylarında antioksidan içeriği yüksek olan lahana, ıspanak, soğan, sarımsak, pırasa, kereviz, karnabahar, havuç, yeşil çay, zerdeçal, zencefil, kırmızıbiber, kekik, zeytin, zeytinyağı öne çıkan besinler diyebiliriz.”

GÜNLÜK SU TÜKETİMİ NE OLMALI?

Su ile ilgili çok önemli bir hatırlatma da bulunan Garipoğlu hazır yemeklerden olabildiğince uzak durulması ve bol su içilmesi gerektiğinin altını çizdi:



“Sadece iyi beslenmek yeterli değil. Su vücudumuzdaki metabolik faaliyetler sonucu oluşan atık maddelerin uzaklaştırılmasında böbrekler ve bağırsaklarımız için son derece önemli. Grip gibi enfeksiyon durumlarında suya olan ihtiyaç da artıyor. Ancak havalar soğuyunca sıcak içecekler öncelikle tercih ediliyor, bu nedenle su içimi azalıyor. Çay, kahve gibi içecekler günde 2-3 porsiyona kadar sağlıklı olsa da fazlasının içerdiği kafein gibi maddeler nedeniyle vücuttan sıvı kaybını artırdığı unutulmamalıdır. Su tüketimi günlük 2 litreye çıkarılmalı, çay ve kahve buna dâhil edilmemelidir”diye konuştu.

VİTAMİN KULLANIMI NASIL OLMALI?

Doç. Gökçen Garipoğlu vitamin kullanımı konusuna da değindi şunları söyledi:

“Besinleri besin değerini koruyarak hazırlamak ve pişirmek, tek tip beslenmeden kaçınıp çeşitliliğe özen göstermek gerekir. Bağışıklık sistemini güçlendirmek için çok sayıda, yüksek dozlarda takviye almak bağışıklık sistemini olumsuz etkileyebilir, ilaç etkileşimlerine, karaciğer-börek sorunlarına, alerjilere yol açabilir. Genel olarak yeterli ve dengeli beslenen, herhangi bir sağlık sorunu olmayan kişilerde gıda takviyesi için yeterli kanıt yoktur.”

Sağlıklı kalmak ve bağışıklık sistemini kuvvetlendirmek her zaman önemli olsa da soğuk aylarda özellikle kritik hale geliyor. Kış aylarında virüs ve bakterilere karşı savunmasız olan bağışıklık sistemini güçlendirmenin hastalıkları önlemede oldukça önemli olduğunu söyleyen Bahçeşehir Üniversitesi (BAU) Sağlık Bilimleri Fakültesi Beslenme ve Diyetetik Bölüm Başkanı Doç. Dr. Gökçen Garipoğlu, bağışıklığı güçlendirmek için bilinmesi gerekli doğruları anlattı.

NE TÜR GIDALAR TÜKETİLMELİ?

Bağışıklık sisteminin tıpkı bir orkestra gibi çalıştığını belirten Gökçen Garipoğlu, bağışıklığı güçlü tutmak için öncelikle çeşitli ve dengeli beslenmenin önemini vurguladı. Mutlaka yeterli protein, vitamin, mineral, posa ve su alımının sağlanmasını, yüksek yağ ve yüksek karbonhidratlı beslenmekten de kaçınılmasını açıkladı.