Mevsim geçişlerinde gribi önleyecek besinler ortaya çıktı

Eskişehir’de değişkenlik gösteren hava sıcaklıkları sebebiyle gribe yakalanma tedirginliği yaşayan vatandaşların imdadına taze sıkım portakal ve limon suyunun yetiştiği bildirildi.

Mevsim geçişlerinde gribi önleyecek besinler ortaya çıktı

İHA’nın haberine göre; Eskişehir’de serin geçen Ramazan ayının ardından hava sıcaklığı bir sıcak bir soğuk olarak seyretmeye devam ediyor. Sürekli değişen sıcaklıklarda vücut direnci düşen vatandaşlar grip tehlikesiyle karşı karşıya kalıyor.

Mevsim geçiş sürecinde gribe yakalanmak istemeyen vatandaşlar ise vitamin tüketme arayışına girerken, Eskişehir’in geleneksel içeceği taze sıkım portakal suyu ve ‘Sifon’ limonataya ilgi gösterdi.

Sezonunun açılmasıyla tezgâhlardaki yerini alan içecekler bardak boyutuna göre 10 ila 20 lira arasında fiyatlandırılarak, satışa sunuluyor.

“KIŞIN GRİBE YAKALANMAMAK İÇİN, YAZIN İSE FERAHLAMAK İÇİN TÜKETİYOR”

Küçük yaşlardan itibaren portakal suyu ve sifon limonata satıcılığı yapan Abdullah Satır, sürekli değişen hava sıcaklıkları sebebiyle vatandaşların grip olma korkusu yaşadığını söyledi.

Gripten korunmak için taze portakal suyunun etkili bir yöntem olduğunu dile getiren Satır şunları dile getirdi:

“İnsanlar mevsim geçişleri sebebiyle sürekli gribe yakalandıklarından dolayı vücutlarına vitamin depolama ihtiyacı duyuyor. Gripten korunmak isteyen vatandaşlar portakal ve limon sıktırarak bir önlem almaya çalışıyor. Meyveleri tezgâhımızın başında taze taze sıkıyoruz ve daha etkili bir yöntem olduğunu düşünüyoruz. ‘Sifon’ limonata sezonu da başladı. Ramazan ayından sonra işler açılmaya başladı. Herkesin bildiği gibi taze sıkım meyve suları çok yararlı içecekler. İnsanlar bu içecekleri kışın gribe yakalanmamak için, yazın ise ferahlamak için tüketiyor. Her mevsimde tüketilip, vatandaşa sağlık veriyor”

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