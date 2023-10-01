Mevsim geçişlerinde nasıl beslenmeli

Editör: Murat Öztürk

Mevsim geçişlerinde özellikle enerji veren gıdalar ve C vitamini yönünden zengin besinler tüketmeniz gerekiyor. İşte o besinler...

Somon

İçeriğindeki Omega-3 yağı ile sayısız faydası bulunan somon, kalp krizini önlemekten bağışıklık sistemini güçlendirmeye kadar mükemmel bir kaynak. Somon aynı zamanda düşük kolesterol ve doymuş yağ içeren mükemmel bir protein kaynağı.

Kurubaklagiller

Sonbahara geçişte sağlığınız için yeterli ve dengeli beslenmeniz şart. Bu mevsimde B vitaminleri, kalsiyum ve lif açısından zengin ve proteinleri ete eş değer olan kuru baklagilleri de mutlaka tüketmeniz gerekiyor. Aynı zamanda olabildiğince güneşten faydalanmayı ve spor yapmayı ihmal etmeyin.

Zeytinyağı

Kalp ve damar dostu olan zeytinyağı aynı zamanda sonbaharda azalan su tüketimine karşı bağırsakları çalıştırmasıyla da katkı sağlar. Salatalarınıza ve pişirdiğiniz yemeklere sonradan ilave edeceğiniz zeytinyağı, vücut direncini de artırır.

Zencefil

Bir çok kanser türüyle savaşan zencefil, bağışıklık sistemini de kuvvetlendiriyor. Ancak aşırı miktarda tüketilen zencefil, merkezi sinir sistemini baskılayabilir ve kalpte ritim bozukluğuna neden olabilir.

Sarımsak

Doğal ve etkili bir antibiyotik olma özelliğine sahip sarımsak, gripten kansere birçok hastalığa karşı koruma sağlıyor. Hele de mevsim geçişlerinde vücudun azalan savunma mekanizmasını güçlendirmede büyük katkı sağlıyor. Ancak sarımsağı çiğ olarak tüketmeniz gerekiyor. Zira pişirilme işlemine tabi tutulan sarımsakta kanserli hücrelerin gelişimini durduran “alil sülfür” bileşenleri azalıyor.

Yeşil çay

Özellikle enfeksiyonların kapımızı çalmaya başlayacağı ve sıcak içeceklerin daha revaçta olacağı sonbaharda yeşil çay tam bir şifa deposu. Bir dilim limon ilave ederek tüketeceğiniz yeşil çay, yüksek anti-oksidan kapasitesiyle içeceklerin baştacı. Ancak aşırıya kaçılmaması öneriliyor.

Badem

Tam bir magnezyum, demir ve kalsiyum deposu olan badem vücudun enerji üretiminde önemli rol oynuyor. Bir porsiyon badem, günlük alınması tavsiye edilen E vitamini ihtiyacınızın yarısını karşılıyor. Aynı zamanda badem yağı, kandaki kolesterol düzeyini düşürmeye de yardımcı olur.