Mevsim geçişlerinde ruh haline iyi gelecek 6 altın öneriyi uzmanlar anlattı

Uzmanlar, mevsim geçişlerinin neden olduğu bu duruma Mevsimsel Duygudurum Bozukluğu (SAD) adını verdi.

Yapılan bilimsel çalışmalar, bu rahatsızlığın biyolojik saatimizle yakından ilişkili olduğunu gösterdi.

Amerika'nın önde gelen psikiyatri uzmanlarından Dr. Norman E. Rosenthal, 1980'lerde SAD üzerine yaptığı öncü araştırmalarla tanınan bir isim. Dr. Rosenthal'a göre, günlerin kısalması ve güneş ışığının azalması, beyindeki serotonin ve melatonin hormonlarının dengesini bozdu.

Serotonin, mutluluk ve zindelik hissiyle ilişkiliyken, melatonin uyku döngüsünü düzenliyor.

Güneş ışığının azalmasıyla artan melatonin seviyesi, birçok kişide uyku hali ve enerji düşüklüğüne yol açtı.

UZMANLARDAN ÖNERİLER

Bu durumu yönetmek ve mevsim geçişlerinin olumsuz etkilerinden korunmak için uluslararası uzmanlar bir dizi öneride bulundu.

Gün Işığından Faydalanın: Harvard Üniversitesi'nden psikolog Dr. Kelly E. Phelan, "Ne kadar az gün ışığı alırsak, ruh halimiz o kadar olumsuz etkilenir" dedi. Dışarıda, özellikle sabah saatlerinde vakit geçirmek biyolojik saatinizi yeniden ayarlamanıza yardımcı olabilir. Sabah yürüyüşleri yapmak veya öğle yemeğini dışarıda yemek, gün ışığı alımını artırmanın basit yolları arasında.

Doğru Beslenin: Beslenme ve psikoloji arasındaki ilişki, güncel araştırmaların odağında. İngiliz diyetisyen Dr. Sarah A. O'Brien, ruh halini dengelemek için omega-3 yağ asitleri (somon, ceviz), B vitaminleri (yeşil yapraklı sebzeler) ve D vitamini (yağlı balıklar, yumurta) açısından zengin gıdalar tüketilmesini tavsiye etti. Bu besinler, serotonin üretimini destekleyerek beynin sağlıklı çalışmasına katkı sağladı.

Düzenli Egzersiz Yapın: Fiziksel aktivite, endorfin salgılanmasını teşvik ederek doğal bir ruh hali yükseltici görevi gördü. Dünya Sağlık Örgütü (WHO), haftada en az 150 dakika orta düzeyde aerobik egzersiz yapılmasını önerdi. Bu, sadece fiziksel sağlığınızı değil, zihinsel sağlığınızı da önemli ölçüde destekledi.

Sosyal Bağlantılarınızı Güçlendirin: Mevsimsel değişimler sırasında içe kapanma eğilimi artabilir.

Kanada'dan sosyal psikolog Dr. Michael J. Smith, "Sevdiklerinizle vakit geçirmek, stres seviyesini düşürerek psikolojik dayanıklılığı artırır" diyor. Aile ve arkadaşlarla yapılan sohbetler, sosyal destek ağınızı güçlendirerek mevsim geçişlerinin getirdiği olumsuz duygulara karşı bir kalkan görevi görüyor.

Rutin Oluşturun: Günlük bir rutin, mevsim geçişlerinin getirdiği belirsizliğe karşı bir denge noktası sağlar. Dr. Smith, belirli saatlerde uyanmak, yemek yemek ve uyumak gibi basit rutinlerin biyolojik ritminizi korumaya yardımcı olduğunu belirtti

Profesyonel Yardım Alın: Eğer mevsimsel karamsarlık hissi günlük yaşamınızı olumsuz etkiliyorsa, bir uzmandan destek almak önemli.

Bu öneriler, mevsim geçişlerinin ruhsal denge üzerindeki etkilerini hafifletmek için güçlü birer araç sundu. Unutmayın, bu değişimler doğanın bir parçası ve onlarla başa çıkmanın bilimsel olarak kanıtlanmış yolları mevcut olduğunun altı çizildi.