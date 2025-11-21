İngiltere'deki Imperial College London’dan virolog Dr. Eleanor Vance, hava sıcaklıklarındaki dalgalanmanın ve düşen nem seviyelerinin, Rinovirüs ve Respiratuar Sinsityal Virüs (RSV) gibi patojenlerin havada kalıcılık süresini uzattığını belirtti.

Dr. Vance, yaptığı açıklamada, "Bu dönemde sadece grip değil, aynı zamanda mevsimsel nezlenin tetikleyicisi olan diğer virüslerin de eş zamanlı dolaşımı gözlemlendi. Bu 'virüs ko-sirkülasyonu', bağışıklık sistemi üzerinde ciddi bir baskı oluşturdu" ifadelerini kullandı.

Yaz aylarının ardından gelen sonbahar ve kış mevsimlerine geçiş dönemi, tüm dünyada solunum yolu enfeksiyonları (SYE) açısından beklenmedik bir artışa yol açtı.

Enfeksiyon hastalıkları konusunda önde gelen bilim insanları, bu geçişin virüsler için ideal bir yayılma ortamı oluşturduğu konusunda halkı uyardı.

Konuyla ilgili en çarpıcı bilimsel verilerden biri, geçtiğimiz günlerde yayımlanan ve "Global Burden of Respiratory Pathogens in Autumnal Shift" (Sonbahar Geçişinde Solunum Yolu Patojenlerinin Küresel Yükü) başlıklı uluslararası bir raporda yer aldı. Raporda, özellikle okul ve işyerleri gibi toplu kullanılan alanlarda havalandırma standartlarının düşüklüğünün, SYE yayılım hızını %40'a kadar artırdığı kayda geçti.

Fransa'daki ünlü Institut Pasteur'den immünoloji profesörü Prof. Jean-Pierre Dubois, mevsimsel değişimle birlikte düşen güneş ışığı miktarının D vitamini seviyelerini de etkilediğini vurguladı.

Prof. Dubois, bağışıklık sisteminin doğru çalışması için kış ayları öncesinde D vitamini depolarının kontrol edilmesi gerektiğini belirterek, "Soğuk hava, insanların kapalı alanlara sığınmasına neden oldu. Burada kalabalıklaşma, virüslerin damlacık yoluyla kişiden kişiye kolayca geçmesine zemin hazırladı. Optimal el hijyeni ve kapalı mekanların sık sık havalandırılması, bu dalgayı kırmanın en kritik yolu oldu" diye uyardı.

Uluslararası sağlık otoriteleri, toplumları başta grip aşısı olmak üzere mevcut aşılama takvimlerine uymaya ve belirti gösteren kişilerin evde izole olması gerektiğini acilen bildirdi.