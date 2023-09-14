Mevsimi şaşıran meyve ağacı çiçek açtı

Gümüşhane’de yaz ayında meyvesi yenen fakat daha sonra yaprakları dökülen erik ağacı Eylül ayının ortasında yeniden yaprak verdi, çiçek açtı.

KAYNAK: İHA
Mevsimi şaşıran meyve ağacı çiçek açtı

İHA'nın haberine göre, Gümüşhane-Trabzon karayolu yakınındaki Katı Atık Aktarma İstasyonu'nda kurulan kantarın yanında birkaç yıl önce kendiliğinden büyüyen ve boyu 2 metreyi geçen genç erik ağacı mevsimleri şaşırdı.

Bahar ayında yaprak ve çiçek açıp yaz ayında meyve veren erik ağacı, meyveleri toplandıktan sonra kurumaya başladı. Üzerinde az sayıda yaprak kalan ağaçtan tam ümit kesilmişken Eylül ayında yeniden yaprak verip çiçek açtı.

Sıcak geçen yaz mevsiminin ardından Eylül ayının ortasında taze yapraklar verip çiçek açan erik ağacını görenlerinin şaşırdığını belirten Ramazan Gündüz, “Bu ağaç 2,5 senedir burada. Küçükken keseyim dedim ama yeşerdiği için kıyamadım ve kesmedim" diye konuştu.

Gündüz "Kantarın yanında olduğu için bir dalını araçlara almasın diye kesmiştim. Geçtiğimiz 1-2 hafta içinde bu ağaç yeniden yeşerdi ve çiçek vermeye başladı. Kesecekken vazgeçtim bıraktım” dedi.

Kendiliğinden büyüyen ağacı kantara zarar vermeyince bıraktıklarını ve kendi başına büyüdüğünü aktaran Gündüz, çiçekleri üzerinde görünce çok şaşırdığını belirterek “Çiçek açtığını görünce şok oldum" diye konuştu.

Ramazan Gündüz "Bu mevsimde, Eylül ayında yaprak vermesi, çiçeklerini açması beni şaşırttı. Bahar ayında çiçek açmıştı zaten Temmuz’da meyvesini aldıktan sonra kurumaya başlamıştı. Eylül başlarında yeniden yeşillenmeye başladı. Şaşkınlık içindeyiz. Daha önce böyle bir şey görmedim” diye konuştu.

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