Mevsimlik işçilerin kaldığı konteynerler kül oldu

Çünür Mahallesi'ndeki kesme çiçek üretim alanında yangın çıktı. Edinilen bilgilere göre, mevsimlik tarım işçilerinin konakladığı konteynerlerde henüz belirlenemeyen bir sebeple yangın başladı. Konteynerlerden alevlerin yükseldiğini fark eden bölgedeki vatandaşlar, durumu 112 Acil Çağrı Merkezine bildirdi. İhbar üzerine olay yerine sağlık, polis ve çok sayıda itfaiye ekipleri intikal etti. İtfaiye ekiplerinin çalışmaları sonucu yangın kontrol altına alındı. Yangında 4 konteynerin tamamen yandığı öğrenilirken, şans eseri yaralanan olmadığı bildirildi. Yangının çıkış sebebi ekipler tarafından araştırılıyor.