Mezarlık ziyaretine giden aile kaza yaptı: 1'i ağır 6 yaralı

İstanbul TEM Otoyolu Esenyurt-Hadımköy mevkiinde mezarlık ziyaretine giden ailenin bulunduğu aracın takla akması sonucu 1'i ağır 6 kişi yaralandı.

Mezarlık ziyaretine giden aile kaza yaptı: 1'i ağır 6 yaralı

Kaza, TEM Esenyurt Hadımköy mevki Edirne istikametinde saat 11.30 sıralarında meydana geldi.

Bayram öncesi mezarlık ziyaretine giden ailenin içinde bulunduğu hafif ticari araç kaza yaptı. İddiaya göre, sıkıştıran bir araca çarpmamak için direksiyon kıran Mikail Cici bariyerleri aşarak yeşil alana uçtu. Takla atan aracın sürücüsü Mikail Cici ağır yaralandı. Araçtaki 5 kişi çeşitli yerlerinden yaralanırken olay yerine çok sayıda ambulans sevk edildi. Aralarında çocukların da bulunduğu yaralılar çevre hastanelere götürüldü.

Kaza nedeniyle trafikte de sıkışıklık yaşandı.

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(Kaynak: DHA)

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