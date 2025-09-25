MHK duyurdu: VAR'a bir hakem daha geldi

Merkez Hakem Kurulu, Süper Lig maçlarında yeniden ikinci video yardımcı hakem uygulamasını başlattı.

Merkez Hakem Kurulu (MHK), Tredyol Süper Lig'de ikinci video yardımcı hakem asistanı (AVAR 2) uygulamasını yeniden başlatma kararı aldı.

MHK'dan yapılan açıklamaya göre, 24 Eylül'den itibaren AVAR 2 uygulaması, hakemlerin eğitim ve tecrübe kazanımını desteklemek amacıyla devreye alındı.

Açıklamada, "Geçtiğimiz sezon Trendyol 1. Lig’de başarıyla uygulanan bu program kapsamında, AVAR 2 olarak belirlenen maç görevlisi, Video Yardımcı Hakem (VAR) sisteminin işleyiş sürecini gözlemleyecektir. AVAR 2 görevlisinin, müsabakalarda karar alma süreçlerine müdahale yetkisi veya sorumluluğu bulunmamaktadır" denildi.

AVAR 2, dün akşam oynanan Kayserispor-Beşiktaş maçında görev yaptı.

