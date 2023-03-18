MHP Rıdvan Dilmen ve Arda Turan'ın peşinde

MHP, Cumhurbaşkanlığı seçimlerinde milletvekilliği için Arda Turan ve Rıdvan Dilmen'e teklif yapmayı gündemine aldı.

Siyasi partiler 14 Mayıs’ta yapılacak Cumhurbaşkanlığı seçimleri öncesinde güçlü adaylarla halkın karşısına çıkmak istiyor.

Son dönemde sporla ilgili yaptığı açıklamalarla dikkat çeken MHP Başkanı Devlet Bahçeli, seçimlerde bir kaç eski sporcunun kendi partisinden milletvekili adayı olmasını kurmaylarıyla paylaştı.

Fotospor'un haberine göre bu kapsamda Cumhur İttifakı’nın küçük ortağı MHP’den iki önemli isme dolaylı yoldan milletvekilliği teklifi gitti. Bunlar daha önceki dönemde siyasi kimliklerini açık eden Rıdvan Dilmen ve Arda Turan.

MHP’nin kurmayları iki ismi aracılar vasıtasıyla yokladı. Şu an için yeni bir gelişme yok. Arda Turan’ın kabul etmese bile Dilmen’in ihtimali olduğu konuşuluyor.

EVET DEMİŞLERDİ

Daha önce TFF Başkanlığı'na aday olacağını açıklayan eski ünlü futbolcu ve yorumcu Rıdvan Dilmen sosyal medyada referandum için evet kampanyası başlatmıştı. Bir video paylaşan Rıdvan "Vatanımız, ülkemiz çok zorlu bir süreçten geçiyor, adeta bir İstiklal Savaşı. Güçlü bir Türkiye istiyoruz. Güçlü bir Türkiye için evet ben de varım" dedi.

Dilmen videonun devamında kariyerini Barcelona'da sürdüren futbolcu Arda Turan'dan destek istedi, "Sevgili Arda sen de var mısın" diye sordu.

Arda ise çektiği videoda "Rıdvan hocam çağrını aldım. Güçlü bir Türkiye için ben de varım. Burak Yılmaz sen de var mısın kardeşim?" diyerek Burak Yılmaz'a da kampanyaya dahil olma çağrısında bulundu.

Çin'in Beijing Guoan takımının formasını giyen Burak Yılmaz bu çağrıyı "Arda kardeşim çağrını aldım. Güçlü bir Türkiye için ben de varım. Murat Boz kardeşim sen de var mısın?" videosuyla yanıtladı.



