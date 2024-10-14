MHP’den DEM Parti ile ‘tokalaşma’ açıklaması: Mekanın sahibini hatırlattık

Milliyetçi Hareket Partisi (MHP) Genel Başkan Yardımcısı Semih Yalçın, MHP Genel Başkanı Devlet Bahçeli'nin DEM Partili milletvekilleri ile tokalaşmasına ilişkin önemli açıklamalarda bulundu.

Yalçın, atılan bu adımın aciz veya zaaf işareti olmadığını, aksine devletin büyüklüğünün ve celadetinin göstergesi, MHP’nin de kendine olan güveninin nişanesi olduğunu söyledi.

“Devlet aklı bunu gerektirmektedir” diyen Bahçeli, “MHP Lideri Sayın Devlet Bahçeli de bu gerçeği dikkate almıştır. Genel Başkanımızın hamlesi; bir taviz, yumuşama, normalleşme adımı değil; bilakis normalin maliklerinin, mekanın sahiplerinin hatırlatılmasıdır" ifadesini kullandı.

"DEVİR; AYRIŞMA DEVRİ DEĞİLDİR"

Yalçın yaptığı konuşmada şunları söyledi, "Genel Başkanımız Sayın Devlet Bahçeli’nin son günlerde bazı siyasi partilerin temsilcilerine karşı sergilediği yapıcı tavır, dışarıda büyüklüğünü daima hissettiren ülkemizin içeride de bir birlik bütünlük resmi vermesi konusunda duyduğu haklı zaruretin bir neticesidir. Sayın Devlet Bahçeli’nin uzattığı el; bin yıllık kardeşlik hukukunu, bir arada yaşama azmini sürdürme arzusunun izharıdır. Sayın Genel Başkanımızın uzattığı el; yaşadığımız coğrafyada milli egemenliğin sahibini bilenlere, bilmeyenlere, inkar edenlere anımsatmaktadır. Sayın Genel Başkanımızın hamlesi; bir taviz, yumuşama, normalleşme adımı değil; bilakis normalin maliklerinin, mekanın sahiplerinin hatırlatılmasıdır. Ülkemizin zor bir dönemden, bölgenin ve dünyanın da ateş çemberinden geçtiği bir iklimde, kavganın ve siyasi mücadelenin kurallarının milli çıkarlar doğrultusunda şekillenmesi elzemdir. Devlet aklı bunu gerektirmektedir. MHP Lideri Sayın Devlet Bahçeli de bu gerçeği dikkate almıştır. Bu adım; aciz veya zaaf işareti değil, aksine devletin büyüklüğünün ve celadetinin göstergesi, MHP’nin de kendine olan güveninin nişanesidir. Dem, DEM’lenme ve iktidar hayalleri kurma demi değildir. Devir; ayrışma, kamplaşma, kutuplaşma devri değildir.”

“BARIŞIN HAKİM KILINMASI İÇİN TEK UMUT TÜRKİYE'DE”

İsrail'in Orta Doğu'daki faaliyetlerinin Türkiye'nin güvenliğini ve çıkarlarını tehdit ettiğini ifade eden Yalçın, Türkiye'nin diplomatik, siyasi ve askeri adımlar atarak caydırıcılığını ortaya koyması gerektiğini vurguladı.