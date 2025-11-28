Papa 14'üncü Leo, Türkiye ziyaretine devam ediyor. Papa, bugün İstanbul'daki temaslarının ardından İznik'e geçti.

Papa 14. Leo, Cuma günü İstanbul Şişli'deki Saint Esprit Katedrali'nde ve sonrasında Bomonti Fransız Fakirhanesi'nde programlara katıldı.

Eski MHP Bursa Milletvekili Hidayet Vahapoğlu, Papa'nın ziyaretiyle ilgili X hesabından sert tepki gösterdi.

Vahapoğlu, sosyal medyadan şunları yazdı:

"AYİN YAPILMASINA MÜSAADE EDİLMEMİŞTİR"

"Papa’nın Türkiye programı incelendiğinde ziyaretin sanıldığı kadar masum olmadığını söylemek yanlış olmayacaktır.

Bilindiği üzere Papa, bir devlet (Vatikan) başkanıdır. Hristiyan dünyasının önemli bir parçası olan Katolik Dünyası’nın lideri olduğu kadar Devlet Başkanı olmasının da getirmiş olduğu imkanlar ile etkili bir siyasi güce sahiptir.

Osmanlı döneminde hiçbir Papa’nın Osmanlı topraklarına girmesine ve ayin yapılmasına müsaade edilmemiştir.

Cumhuriyet döneminde ise Atatürk’ün sağlığında, 1925 yılında Ortodoksların İznik Konsülünün 1600. yıldönümü münasebetiyle İznik’te yapmayı planladıkları toplu ayine izin verilmemiştir. Bu kararlı tutum Osmanlı döneminde yaşanan olayların kazandırdığı tecrübelere dayalı olup hassasiyetle sürdürülmüştür.

Papa’nın Anıtkabir ziyareti, Sayın Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan tarafından kabul edilmesi ve Türkiye Hahambaşı ile görüşmeleri protokol gereği olarak görülebilir.

Papa’nın İznik Konsülünün 1700. yılı münasebetiyle gelip gelmediği, bu ziyaretin başka niyetler taşıyıp taşımadığı konusunda geniş kitlelerin şüphe duyması normal olarak karşılanmalıdır.

Papa’nın;

- 1054 yılında meydana gelen ve Hristiyan dünyasının “büyük ayrılma-bölünme” adını verdiği Katolik (Batı Kilisesi) ve Ortodoks (Doğu Kilisesi) bölünmesinin doğurduğu ihtilafları ortadan kaldıracak şekilde İznik’te birlikte dua etmeleri, (Papa’nın bu dua beraberliği ile Fener Rum Ortodoks Kilisesine ve Rahibine vereceği ruhani, cismani ve siyasi destek ile kazandıracağı statü)

'ŞÜPHEYLE KARŞILANMASINA SEBEP OLACAK EMARELER TAŞIMAKTADIR.'

- Ermeni Patrikhanesi ve Süryani Kilisesini ziyaretleri,

- Papa’nın Fener Rum Ortodoks kilisesinde yapılacak Yortuya katılması ve Ortodokslara dua ettirmesi ,

- Papa’nın Fener Rum Ortodoks Kilisesinin rahibi Bartholomeos ile yayınlayacakları ortak bildiri,

- Papa’nın geliş maksadına uygun olarak İznik’te yapması gereken büyük ayinin İstanbul’da Volkswagen Arenada halka açık bir gövde gösterisine dönüştürülerek yapmayı planlaması manidardır ve bu ziyaretin açıklanan gerekçesinin dışında şüpheyle karşılanmasına sebep olacak emareler taşımaktadır.