MHP'li vekilden skandal sözler: Cemevleri terör örgütlerinin yoğun olduğu bir yer

Türkiye Büyük Millet Meclisi (TBMM) İnsan Haklarını İnceleme Komisyonu İslamofobi ve Irkçılık İnceleme Alt Komisyonu, dün toplandı.

Komisyonun başkanlığını yapan AKP İstanbul Milletvekili Adem Yıldırım, yürütülen çalışmaları anlatarak, komisyon üyelerinin 14 Temmuz 2023'te Fransa'ya yaptıkları ziyaret hakkında bilgi verdi.

Komisyonda konuşan CHP Şanlıurfa Milletvekili Mahmut Tanal, komisyon üyelerinin Fransa ziyaretinde Türk topluluklarıyla yaptığı görüşmeye Alevi toplulukları ve Cemevi yöneticilerinin çağrılmamasını eleştirdi.

Tanal, şu ifadeleri kullandı:

"Yurtdışı Türkler ve Akraba Topluluklar Başkanlığı olarak, bir sefer, vatandaşlar arasındaki bu tür toplantılara veya çağrılacak yerlere ayrımın yapılmaması lazım. Oraya başta Alevi topluluğundan Cemevi yöneticisi arkadaşlarımızın hiçbiri çağrılmamıştı."

Tanal'ın eleştirileri üzerine söz alan MHP Isparta Milletvekili Hasan Basri Sönmez ise ‘Cemevlerinin terör örgütlerinin yoğun olduğu bir yer olduğunu’ söyledi.

MHP’li Sönmez’in ifadeleri şu şekilde:

"Orada belki sohbette de veya seyahatimizde de dile getirmedim, ama siz söyleyince Cemevleriyle ilgili veya dernekleriyle ilgili... Hepimizin bildiği gibi, terör örgütünün en yoğun olduğu yerlerden bir tanesi de Fransa. Almanya, Fransa; bunlar, en yoğun gruplaştıkları veya derneklerin olduğu yer. Ben büyükelçilikte bunu dile getirdiğimde şunu söylediler; 'Cemevi altında -tabii burada Cemevlerini, derneklerini dışarıda bırakıyorum- çok fazla gruplaşmalar var veya o çatı altında toplanıyorlar. Ondan dolayı seçmemiz, ayırt etmemiz çok zor.’"