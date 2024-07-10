Microsoft Game Pass ücretlerine zam

Teknoloji sektörüne vuran zam furyası önüne bütün şirketleri alarak fırtına estirmeye devam ediyor. Microsoft s on değişiklikleri detaylı bir şekilde açıkladığı yeni bir duyuru yayımladı. Xbox Game Pass Ultimate, Xbox Game Pass Core ve PC Game Pass’e yeni üyelik yapanlara yönelik fiyat değişikliğğ geçerli olacak.

Konsol için abone olanlar ve aynı zamanda otomatik ödemeyi etkinleştirenler aynı şekilde üyeliklerine devam edebilecekler.

Game Pass Core 159 liradan 179 liraya

Game Pass PC 159 liradan 209 liraya

Game Pass Ultimate 209 liradan 309 liraya çıktı.

Yeni üye olacaklar için bugünde itibaren geçerli olacak olan yeni fiyatlar, eski üyeler için ise 12 Eylül tarihinden itibaren geçerli olacak.