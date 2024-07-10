Microsoft Game Pass ücretlerine zam

Düzenleme: Kaynak: Haber Merkezi
Microsoft Game Pass ücretlerine zam

Microsoft, Xbox Game Pass hizmetlerine zam yaptı. 12 aylık abonelikler için fiyatlar dünya genelinde zamlanacak.

Teknoloji sektörüne vuran zam furyası önüne bütün şirketleri alarak fırtına estirmeye devam ediyor. Microsoft s on değişiklikleri detaylı bir şekilde açıkladığı yeni bir duyuru yayımladı. Xbox Game Pass Ultimate, Xbox Game Pass Core ve PC Game Pass’e yeni üyelik yapanlara yönelik fiyat değişikliğğ geçerli olacak.

Konsol için abone olanlar ve aynı zamanda otomatik ödemeyi etkinleştirenler aynı şekilde üyeliklerine devam edebilecekler.

Game Pass Core 159 liradan 179 liraya

Game Pass PC 159 liradan 209 liraya

Game Pass Ultimate 209 liradan 309 liraya çıktı.

Yeni üye olacaklar için bugünde itibaren geçerli olacak olan yeni fiyatlar, eski üyeler için ise 12 Eylül tarihinden itibaren geçerli olacak.

İlgili Haberler
Bu bilgisayar hem katlanıyor hem de ekranı yok. Dünyada sadece 200 tane var
Xiaomi tozu dumana katacak. Fiyatı merak edilen cihazın özellikleri dudak uçuklattı
iPhone kullananlar bu haber size! Google Haritalar'da yıllardır beklediğiniz özellik geldi
Son Haberler
Acun Ilıcalı Merih Demiral'ı kullandı Spor
Acun Ilıcalı Merih Demiral'ı kullandı
AB’den yardımlara onay Ekonomi
AB’den yardımlara onay
Alaca'da yangın Yerel Haberler
Alaca'da yangın
THY çalışanlarına yüzde 30 zam yaptı Ekonomi
THY çalışanlarına yüzde 30 zam yaptı
İzmir'de orman yangını Yaşam
İzmir'de orman yangını
Bende o göz var mı deyimi ne anlama geliyor? Atasözleri ve Deyimler
Bende o göz var mı deyimi ne anlama geliyor?
Ünlü şirketten müjde: 300 milyon lira hesaplara yatacak Ekonomi
Ünlü şirketten müjde: 300 milyon lira hesaplara yatacak