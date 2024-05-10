Microsoft son kararını açıkladı. Yapmayan bilgisayarında bu özelliği kullanamayacak

Microsoft son kararını açıkladı. Yapmayan bilgisayarında bu özelliği kullanamayacak
Kaynak: Shifdelete.net
Microsoft, Windows etkinleştirmeye yönelik adımlarını atmaya devam ediyor. Mıcrosoft’un, Edge tarayıcısı ile kısıtlama uygulayacağı ortaya çıktı.
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Microsoft son kararını açıkladı. Yapmayan bilgisayarında bu özelliği kullanamayacak 1

Kaçak Windows kullananalar iyiden iyiye kapana kısılmaya devam ediyor. Mıcrosoft bu konuda adımlarını bir bir atmaya devam ediyor.

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Microsoft son kararını açıkladı. Yapmayan bilgisayarında bu özelliği kullanamayacak 2

Son kısıtlama adımının Edge tarayıcıları için uygulanacağı ortaya çıktı. Son güncelleme ile etkinleştirilmemiş Windows’ların tarayıcı ayarlarına erişimi engellendi.

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Microsoft son kararını açıkladı. Yapmayan bilgisayarında bu özelliği kullanamayacak 3

Bunların hemen başında ayarlar uygulaması yer aldı. Kullanıcılar özelleştirme ve kişiselleştirme özelliklerine ulaşamayacak. Tabi bu kısıtlama Wındows sürümünü etkinleştirmeyen kullanıcılara yönelik.

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Microsoft son kararını açıkladı. Yapmayan bilgisayarında bu özelliği kullanamayacak 4

Fakat bu kısıtlamaların hangi edge ayarlarında uygulanacağı da henüz belli değil. Bu ksııtlamalara VPN ve reklam engelleyicilerin de engellenmesi de dahil olabilir dedikoduları da epey yaygın.

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Microsoft son kararını açıkladı. Yapmayan bilgisayarında bu özelliği kullanamayacak 5

Bu kısıtlamaların şu an için sadece Canary sürümünde olacağı ifade edilirken öte yandan Mıcrosoft kararlı kullanıcılarının tamamı bu kapsamda yer almayacak.

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Microsoft son kararını açıkladı. Yapmayan bilgisayarında bu özelliği kullanamayacak 6

Edge bununla beraber bir süredir de tarayıcı optimizasyonlarına önem veriyor. Ortaya çıkan ekran görüntülerinde Edge‘de Ayarlar bölümündeki Kaynak Kontrolü bölümünden RAM sınırlama işleminin yapılabileceğini görüldü.

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Microsoft son kararını açıkladı. Yapmayan bilgisayarında bu özelliği kullanamayacak 7

Kullanıcılar, belleği sürekli ya da sadece oyun oynarken kısıtlama seçeneğine sahip olacaklar.

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Microsoft son kararını açıkladı. Yapmayan bilgisayarında bu özelliği kullanamayacak 8
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Microsoft son kararını açıkladı. Yapmayan bilgisayarında bu özelliği kullanamayacak 9
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Microsoft son kararını açıkladı. Yapmayan bilgisayarında bu özelliği kullanamayacak 10
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Microsoft son kararını açıkladı. Yapmayan bilgisayarında bu özelliği kullanamayacak 11
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Microsoft son kararını açıkladı. Yapmayan bilgisayarında bu özelliği kullanamayacak 12
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Microsoft son kararını açıkladı. Yapmayan bilgisayarında bu özelliği kullanamayacak 13
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