Microsoft son kararını açıkladı. Yapmayan bilgisayarında bu özelliği kullanamayacak

Kaçak Windows kullananalar iyiden iyiye kapana kısılmaya devam ediyor. Mıcrosoft bu konuda adımlarını bir bir atmaya devam ediyor.
Son kısıtlama adımının Edge tarayıcıları için uygulanacağı ortaya çıktı. Son güncelleme ile etkinleştirilmemiş Windows’ların tarayıcı ayarlarına erişimi engellendi.
Bunların hemen başında ayarlar uygulaması yer aldı. Kullanıcılar özelleştirme ve kişiselleştirme özelliklerine ulaşamayacak. Tabi bu kısıtlama Wındows sürümünü etkinleştirmeyen kullanıcılara yönelik.
Fakat bu kısıtlamaların hangi edge ayarlarında uygulanacağı da henüz belli değil. Bu ksııtlamalara VPN ve reklam engelleyicilerin de engellenmesi de dahil olabilir dedikoduları da epey yaygın.
Bu kısıtlamaların şu an için sadece Canary sürümünde olacağı ifade edilirken öte yandan Mıcrosoft kararlı kullanıcılarının tamamı bu kapsamda yer almayacak.
Edge bununla beraber bir süredir de tarayıcı optimizasyonlarına önem veriyor. Ortaya çıkan ekran görüntülerinde Edge‘de Ayarlar bölümündeki Kaynak Kontrolü bölümünden RAM sınırlama işleminin yapılabileceğini görüldü.
Kullanıcılar, belleği sürekli ya da sadece oyun oynarken kısıtlama seçeneğine sahip olacaklar.