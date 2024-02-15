Microsoft'tan Almanya'ya 3,2 milyar euroluk yatırım planı

Kaynak: AA
Microsoft'tan Almanya'ya 3,2 milyar euroluk yatırım planı
ABD’li teknoloji şirketi Microsoft, gelecek iki yıl içinde Almanya’ya çoğunluğu yapay zeka alanında olmak üzere 3,2 milyar avroluk yatırım yapmayı planlıyor.

Microsoft Başkanı Brad Smith, başkent Berlin’de Almanya Başbakanı Olaf Scholz ile görüşmesinin ardından yaptığı açıklamada, ABD’li şirketin Almanya’daki varlığını genişletmek için 2025 sonuna kadar yaklaşık 3,2 milyar avro yatırım yapmayı planladığını söyledi. Bu büyük yatırımın temel hedefleri arasında, Almanya’daki yapay zeka ve veri merkezi altyapısının kapasitesini iki katına çıkarmak ve eğitim programlarını genişletmek yer alıyor.

Smith, “Bunu Almanya’ya duyduğumuz muazzam güven nedeniyle yapıyoruz” diyerek Almanya’nın teknolojik değişimde sürekli ön planda olduğunu vurguladı.

Ayrıca, söz konusu yatırım için Alman hükümetinden “herhangi bir sübvansiyon almadıklarını ve talep etmediklerini" belirtti.

Almanya Başbakanı Scholz, Microsoft’un ülkesine yatırımını memnuniyetle karşıladıklarını ifade ederek, “Bu, Almanya için güzel bir sabah. Söz konusu yatırım, ilerlemeye, büyümeye, modernliğe ve bu fırsatların temeli olarak küresel açıklığa yönelik gerçekten iyi bir taahhüttür.” dedi.

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