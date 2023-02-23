Covid’e yakalandı hayatı değişti. 40 yıldır çektiği ağrılardan kurtuldu

Covid 19’un en çok merak edilen konularından bir tanesi de hastalığın vücutta kalıcı hasar bırakıp bırakmadığı konusu. Bu konuyla ilgili net bir cevap olmasa da akciğer ve diğer organlarda bir takım hasar bıraktığı yönünde ortak bir düşünce mevcut.

Ancak doktorlar hayatı migren ataklarıyla kararan bir Alman vatandaşı erkeğin yaşadıkları karşısında şok olmuş durumdalar.

40 YILDIR MİGREN AĞRISI ÇEKİYORDU

The Sun'ın haberine göre, Baş ağrısını önlemek için her gün ilaç kullanan ve 40 yılı aşkın süredir dayanılmaz baş ağrıları çeken 57 yaşındaki bir hasta herkesi şaşkına çevirdi.

Her gün 8 ila 16 saat arası migren atakları geçiren adamın, günlük hayatı ciddi şekilde kesintilere uğruyordu. Kendisine 2003 yılında ileri derece migren teşhisi konuldu. Çeşitli diyetler ve psikoterapi tedavileri de çare olamadı.

COVİDE YAKALANDI MİGREN ATAKLARI GEÇTİ

Migren atakları devam ederken covide yakalanan hasta, hastalığı atlattıktan sonra kronik migreninden de kurtuldu. Covid geçirdikten sonra baş ağrılarında bir iyileşme fark etmeye başladı.

Yaşanan bu durumla alakalı şaşkınlığını saklayamayan doktorlar, "Yaklaşık 20 gün sonra, hasta kendini Kovid-19'dan tamamen kurtulmuş gibi hissetmekle kalmadı, şaşırtıcı bir şekilde 24 günlük bir süre içinde yalnızca üç migren atağı geçirdi. Bu daha önce görülmemiş bir durumdu" dedi.