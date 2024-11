Mike Tyson – Jake Paul dövüşü kurgu mu? Resmi açıklama geldi

Boksun yaşayan efsanesi Mike Tyson, uzun süre sonra ringe döndüğü maçta Jake Paul’e karşı dövüştü. 58 yaşındaki eski şampiyon, rakibine puanla yenildi. 60 milyondan fazla kişinin canlı olarak izlediği maçın kurgu olduğu iddiaları günlerdir tartışılıyor. Kurgu iddialarının temelinde ise maçın 2. Raundundan itibaren yaşananlar ve bazı pozisyonlarda Jake Paul’ün rakibine vurmaktan vazgeçtiği yönündeki iddialar yer aldı.

Maçın sonlarında aksiyon eksikliğinden dolayı tribünler iki boksörü de yuhalamıştı.

Tarihi boks maçının kurgu olduğu iddialarına karşı Jake Paul'un maçlarını organize eden kendi şirketi Most Valuable Promotions (MVP) bir açıklamada bulundu.

MVP iddiaların asılsız olduğunu belirtti. Açıklamada, "Profesyonel bir boks maçına hile karıştırmak, Amerika Birleşik Devletleri'nde federal bir suçtur. Paul ve Tyson karşılaşması, Texas Lisanslama ve Düzenlemeler Dairesi (TDLR) tarafından onaylanan profesyonel bir maçtı." ifadeleri kullanıldı.

Açıklamada ayrıca, "Her iki dövüşçü de iyi niyetle dövüşü kazanma amacıyla yeteneklerinin en iyisini sergiledi. Her iki dövüşçünün etrafında sözleşmesel veya başka türlü hiçbir kısıtlama yoktu. Her boksör dövüşü kazanmak için tüm gücünü kullanabildi. Aksi yöndeki herhangi bir anlaşma TDLR boks kurallarını ihlal ederdi." denildi.

Paul'un iş ortağı Nakisa Bidarian ise, "Karşılaşmanın hileli olduğu iddiası, Jake Paul'a gelen dolaylı iltifattır." şeklinde konuştu.