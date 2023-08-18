Milletvekili elini kolunu sallayarak İran'a geçti. Sınırlarımız yolgeçen hanı

Gazeteci İsmail Saymaz Sözcü gazetesindeki köşesinde İyi Parti Bursa Milletvekili Selçuk Türkoğlu’nun hiçbir engele takılmadan Türkiye-İran sınırını geçtiğini yazdı.

Ne Türk askerlerinin ne de İran tarafının İYİ Partili vekili engellemediğini aktaran Saymaz yazısına, “İyi Parti Bursa Milletvekili Selçuk Türkoğlu, yasa dışı geçişlerin önlenmesi için duvarın örüldüğü, dikenli tellerin gerildiği, derin hendeklerin, sözde kuş uçurtulmayan Türkiye- İran sınırını elini kolunu sallaya sallaya geçti” diyerek başladı.

Türkoğlu’nun metrelerce ileri gittiğini söyleyen Saymaz yazısında şu ifadelere yer verdi:

“Türkoğlu ve ekibi kaçak geçişleri yerinde tespit için 9 Ağustos günü Van’a gitti. Beş gün boyunca Başkale, Özalp, Saray ve Çaldıran’da sınır hattını dolaştı.

Saray’a bağlı Yukarı Tulgalı Köyü’ndeki sınır noktasından sınır duvarının inşaatı tamamlanmadığı ve tel örgü gevşediği için İran’a geçti. İki ülke sınırının ortasında video çekti.

Görüntülerde Türkoğlu’nun sol tarafında 300 metre ileride İran Köyü ve karakolu, sağda 500 metre ileride Türk karakolu var. Hiçbir asker Türkoğlu ve ekibini durdurmuyor.

Türkoğlu:

“Duvar belli yerlerde bitiyor. Kimi yerde yok, kimi yerde inşaat sürüyor. Bazı yerlerde ise duvarın üzerinden geçilebiliyor. Tel örgüler gevşemiş. Duvarın olmadığı iki noktadan geçtim. Engelle karşılaşmadım. Sorun çıkmasın diye ilerlemedim ama 100 metre kadar içeriye girdim.”

“NEREYE GİDİYORSUNUZ DEMEDİLER”

Türkoğlu’na “’Hemşehrim, nereye gidiyorsunuz? demediler mi” diye sordum.

“Demediler” diye yanıt verdi.

“Karakollarda kimse yok muydu?” diye sordum.

“İlla ki vardı. Uzaktan gördük, kapısında araçlar bulunuyordu. Ben sınırlarımızın güvensiz olduğunu ve hiçbir engele takılmadan karşıya geçtiğimi, devam etsem İran’a gidebileceğimi gösterdim” dedi.