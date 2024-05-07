Milli Eğitim Bakanı Yusuf Tekin atanacak öğretmen sayısını açıkladı

Kaynak: Haber Merkezi
Milli Eğitim Bakanı Yusuf Tekin atanacak öğretmen sayısını açıkladı
Milli Eğitim Bakanı Yusuf Tekin 20 bin öğretmenin atanacağını açıkladı.

Milli Eğitim Bakanı Yusuf Tekin, 20 bin öğretmen ataması yapılacağını aktardı. Tekin, Personel Genel Müdürlüğü tarafından takvimin ilan edileceğini duyurdu.

“Şu branş önemlidir, önemsizdir gibi bir bakış açım yok. 130'a yakın branşın tamamı önemlidir. İhtiyaçlarımız, kadro miktarı çerçevesinde 20 bin öğretmen ataması konusunda uzlaştık.” ifadelerini kullandı ve “Başlıca branşlar şöyle: Sınıf öğretmenliği 3 bin 263, özel eğitim 2 bin 449, rehberlik 1597” ifadelerine yer verdi.

Bunların tamamen atama yoluyla olmayacağını belirten Tekin, “Yüzde 50 yüzde 50 yani KPSS skorunun yüzde 50'si mülakatın yüzde 50'si olarak yapılacak.” dedi.

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