Milli Eğitim Bakanına protesto. Yemeğe katılmayacaklar

Milli Eğitim Bakanı Yusuf Tekin, bu akşam Ankara’nın Gölbaşı ilçesinde yapılacak olan yemekli etkinlikte, eğitim alanında faaliyet gösteren sendika ve dernek temsilcileriyle bir araya gelecek. Etkinlikte yeni eğitim öğretim müfredatı hakkında görüş alınması beklenirken Eğitim-İş ve Eğitim-Sen genel başkanları söz konusu davete katılmayacaklarını iletti.

Türk Eğitim Sen de, yurt dışı programları nedeniyle davete katılamazken Eğitim Bir-Sen davete katılacak sendikalar arasında bulunacak.

“KİMSENİN MEŞRULUĞUNU OLUŞTURMA GİRİŞİMİNDE BULUNMAYACAĞIZ”

Eğitim-İş Sendikası Genel Başkanı Kadem Özbay, Milli Eğitim Bakanlığı’nın kendilerini de yemeğe davet ettiğini fakat bu davete katılmayacaklarını duyurdu. Özbay, “Öğretmenlik mesleğini her sözüyle itibarsızlaştıran, meslek kanunundan müfredata hiçbir konuda fikrimizi dikkate alıp uygulamaya geçirmeyen, kendisini meşrulaştırmaya çalışan bir bakanlık anlayışının yemek davetinde figüran olmayız” ifadelerini kullandı.

''Eğitimin paydaşlarıyla yemekte buluşacağız deniyor. Bu paydaşlar kim bunu bilmiyoruz. ‘Sendikalarla eğitimdeki sorunları konuşacağız’ deseler, kimlerin katılacağını bildirseler katılım sağlarız.” açıklamasında bulunan Özbay, eğitimde şiddet olayının ardından yapılan açıklamalarda olduğu gibi bu davette de bir ucu açıklığın söz konusu olduğunu ifade etti.

“Cemaat ve tarikatlara ‘Sivil toplum kuruluşu’ denerek bu etkinliğe davet edebilirler. Bakan ile birlikte bir yemek yeme ihtiyacımız yok, sorunları çözme ihtiyacımız var.” diyen Özbay, eğitim bileşenlerinin bir araya getirilmesini olumlu bulduklarını fakat değerinin olmadığını kaydederek “Biz kimsenin meşruluğunu oluşturma girişiminde bulunmayacağız. O görüntüde yer almayacağız. Kimlerin katılacağını bildiğimiz bir toplantıya katılmaya hazırız.” açıklamasını yaptı.

“BAKAN TEKİN’İ SAMİMİYETSİZ BULUYORUZ”

Eğitim-Sen Genel Başkanı Kemal Irmak da, Milli Eğitim Bakanı’nın yemek davetine katılım sağlamayacaklarını açıkladı. ''Daveti samimi bulmadıklarını'' vurgulayan Irmak, ”Öğretmenlik Meslek Kanunu hakkında görüş almak için bizi çağırdılar ama bize metni vermediler. Metni kendileri okudular, görüş istediler. Aynı şeyi burada da yapacaklar. Bu kısa sürede yemek mi yiyecekler, yoksa müfredat görüşümü alacaklar?” açıklamasını yaptı.

Her şeyin bir formaliteden ibaret olduğunu belirten Irmak, “Bakan Tekin’i samimiyetsiz buluyoruz. Buna ortak olmayacağız'' ifadelerini kaydetti.