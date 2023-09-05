Milli Eğitim Bakanı'ndan öğretmen ataması açıklaması

AA Editör Masası'na konuk olan Milli Eğitim Bakanı Yusuf Tekin "öğretmen ataması için ekim sonunda takvim ilan edeceğiz"dedi

Milli Eğitim Bakanı Tekin’in açıklamalarından öne çıkan sözleri:

"5 bin 624 yeni derslik eğitime başlıyor. Deprem bölgesi dışında 7 bin 530 dersliğimizde güçlendirme, 66 bin dersliğimizde onarım çalışması yaptık. Toplam 79 bin dersliği elden geçirdik.

Özel okullarla yaptığımız istişarelerde servis ve yemek ücretlerinde kamuoyunu rahatsız edecek artışlar yapmamalarının garantisini aldık."

Milli Eğitim Bakanı Yusuf Tekin, deprem bölgesinde yürütülen güçlendirme ve onarım çalışmalarıyla toplam 48 bin dersliğin eğitim öğretime hazır hale getirildiğini, ayrıca 11 bin konteynerin de bölgedeki öğretmenlerin konaklaması için tahsis edildiğini bildirdi.

Bakan Tekin, yeni eğitim öğretim yılına ilişkin soruları da yanıtladı.

"Deprem bölgesindeki eğitim öğretim yılı hazırlıkları hangi aşamada? 11 Eylül'de eğitim öğretim sorunsuz başlayacak mı? Öğretmenlerin barınma sorunu çözüldü mü? Depremden en çok etkilenen il ve ilçelerde öğretmenlerin yer değişikliği taleplerine ilişkin ikinci bir düzenleme yaptınız, tüm bu düzenleme ile hedefleriniz nelerdir?" şeklinde soru üzerine Tekin, Erdoğan'ın deprem bölgesindeki çalışmalarla ilgili talimatlarını anımsattı.

Bu çerçevede deprem bölgesindeki bütün illere gittiklerini, Bakanlık merkez teşkilatında "acil müdahale ekibi" oluşturulduğunu ve deprem bölgesindeki her ilin bu ekibin içindeki görevlilere zimmetlendiğini anlatan Tekin, "Ekiplerimiz valilerimiz ve il milli eğitim müdürlerimizle koordineli bir biçimde süreci yürüttüler. Deprem bölgesindeki illerimiz için geçerli olmak üzere bu kadar kısa süre içerisinde 2 bin 571 derslik 11 Eylül itibarıyla ilk defa hizmete açılmış olacak. Bunların bir kısmı prefabrik bir kısmı çelik konstrüksiyon yapılar." ifadesini kullandı.

Bakan Tekin, başka tür tedbirlerle hızlıca çözülemeyecek noktalarda bu tip derslik yapılarının faaliyete alındığını vurgulayarak, "Bunun dışında güçlendirme ve onarım çalışmaları yaptığımız okullar oldu. Bu kapsamda 48 bin dersliği elden geçirip eğitim öğretime hazır hale getirdik. Dersliklerimizin, okullarımızın büyük çoğunluğu 2002 sonrası deprem mevzuatına uygun hazırlandığı için okullarımızda oransal olarak ciddi bir problem yoktu. Bu nedenle kendi tedbirlerimizi aldık." diye konuştu.

"ÖĞRENCİLERİMİZİ KAYIT ETTİĞİMİZ OKULLARA TAŞIYACAĞIZ"

Yeni derslik yapılamayan alanlarda farklı tedbirlerin devreye alındığını aktaran Tekin, ikili eğitimin bunlardan biri olduğuna işaret etti.

Bakan Tekin, ikili eğitim uygulanacak öğrencilere bakanlıkça okula taşıma desteğinin verileceğini, mevzuatın buna göre düzenlendiğini belirterek, "Eski mevzuata göre, belediye sınırları içerisinde taşıma yapılmıyordu ama şimdi nerede olursa olsun öğrencilerimizi kayıt ettiğimiz okullara taşımayı taahhüt etmiş oluyoruz. İl müdürlüklerimiz bununla ilgili taşıma süreçlerini başlattılar." dedi.

DEPREM BÖLGESİNDEKİ ÖĞRETMENLERİN KONAKLAMASI İÇİN 11 BİN KONTEYNER TAHSİS EDİLDİ

Milli Eğitim Bakanı Tekin, depremden etkilenen 11 ilde yaklaşık 210 bin öğretmenin bulunduğuna, bu öğretmenlerin bir kısmının yeni atananlar bir kısmının ise depremden önce de bu bölgelerde görev yapanlardan oluştuğuna dikkati çekerek, sözlerini şöyle sürdürdü:

"İl milli eğitim müdürlerini topladık ve kendilerinden yeni atanan ya da eski öğretmen tamamıyla telefonla irtibat kurarak, konaklama ihtiyacı olup olmadığının belirlenmesini rica ettim. Bu çerçevede il milli eğitim müdürlüklerimiz 210 bin öğretmenimizle tek tek irtibata geçti, ailesinde kaç kişi oldukları gibi durumları belirlendi. İçişleri Bakanlığımız ve AFAD'ın koordinesinde 11 bin konteyner tahsis edildi. Biz bu konteynerleri okullarımız, taşıma bölgeleri gibi uygun alanlarda oluşturduk. Toplam 11 bin 76 konteyner sadece öğretmenlerimizin konaklaması için tahsis edildi. Öğretmen arkadaşlarımızın bu anlamda bir sıkıntısı yok."

"OKULLAR AÇILDIKTAN SONRA ZORUNLU TELAFİ PROGRAMLARI UYGULANACAK"

Deprem bölgesinde yaz aylarında hayat boyu öğrenme kapsamında 53 bin 920 kurs açıldığını ve bu kurslardan zor süreçler geçiren yetişkinlerin yararlandığını anlatan Tekin, toplam 745 bin 866 kursiyerin bu kurslara katıldığını söyledi.