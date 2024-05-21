Milli Eğitim Bakanı’nın aracı kaza yaptı

Düzenleme: Kaynak: İHA
Milli Eğitim Bakanı’nın aracı kaza yaptı
Bolu geçişinde Milli Eğitim Bakanı Yusuf Tekin’in makam aracı bir ciple çarpıştı.

Milli Eğitim Bakanı Yusuf Tekin’in makam aracı TEM Otoyolu’nun Bolu geçişinde kazaya karıştı.

Ankara istikametinde seyreden Milli Eğitim Bakanı Yusuf Tekin’in makam aracı olduğu öğrenilen 06 DF 4802 plakalı otomobil ile aynı istikamette giden C.A. yönetimindeki cip çarpıştı.

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Kazada Tekin’in makam aracı bariyerlere savrulurken, cip yolun sağ şeridine uçtu.

Çevredeki sürücüleirn ihbarı üzerine bölgeye polis ve karayolları ekipleri sevk edildi.

Kazada kimse yara almadı. Araçta Bakan Yusuf Tekin’in olmadığı öğrenildi.

Olayla ilgili inceleme başlatıldı. Öte yandan aracın tasarruf tedbirleri kapsamında iade edilmek üzere Ankara'ya götürüldüğü sırada kaza gerçekleştiği iddia edildi.

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